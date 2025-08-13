Ukrajina testuje novú zbraň, mení taktiku boja: Najväčšia výhoda je, že Rusi sa pred ňou nemajú kam skryť

Ukrajina posúva vojnovú technológiu na novú úroveň. Tamojší odborníci oznámili úspešné testovanie dronu, ktorý dokáže detekovať rádiové vlny a presne lokalizovať ich zdroj. Znamená to, že ukrajinské kamikadze drony by už čoskoro mohli samostatne vyhľadávať a ničiť akýkoľvek objekt vybavený radarom, rádiovou stanicou či rušičkou signálu.
Ako informuje Defence24, demonštračné lety sa uskutočnili v Dánsku v máji 2025. Ukrajinská spoločnosť Skyeton a dánska Quadsat predviedli bezpilotné lietadlo Raybird so špeciálnym modulom elektronického boja. Tento modul dokáže detekovať a geolokalizovať rádiové signály a podľa ukrajinských vývojárov by mohol úplne zmeniť spôsoby, akými sa zisťujú a ničia nepriateľské ciele.
Úspešná misia na mori
Počas testov mal Raybird za úlohu detekovať nepriateľské plavidlo, určiť jeho polohu a poslať údaje veleniu. Najskôr zachytil elektromagnetické signály, ktoré plavidlo vysielalo, a následne ho identifikoval pomocou palubného optoelektronického systému. Misia prebehla bez jedinej chyby.
Elektronická mapa nepriateľa
Podobné systémy sa vo vojenstve používajú už desaťročia, no Ukrajinci chcú ísť ďalej. Modul elektronického prieskumu plánujú zmenšiť tak, aby sa dal namontovať aj na malé kamikadze kvadrokoptéry. Tie by vo formácii vytvárali „roj“ dronov, ktorý by nad oblasťou detekoval každú elektronickú aktivitu a okamžite útočil na jej zdroj.
Takáto schopnosť by mohla výrazne obmedziť používanie ruských komunikačných zariadení a úplne vyradiť rušiace systémy, ktoré Moskva nasadzuje proti ukrajinským dronom.
Cesta k lacným „lovcom“ elektroniky
V minulosti sa podobný princíp využíval pri drahých loiteringových muníciách, ako sú izraelské Harpy a Harop, alebo nemecký DAR. Ukrajinské riešenie by však vďaka sériovej výrobe mohlo stáť podstatne menej, čo by otvorilo cestu k masovej výrobe rádioelektronických kamikadze dronov.
A to je len krok od situácie, keď budú ukrajinské drony schopné detekovať aj jednotlivých vojakov, operátorov dronov či vozidlá, ktoré sa dnes považujú za chránené vďaka rušiacim vysielačom. V praxi by totiž práve tieto systémy mohli na seba nevedomky privolať deštruktívny útok.
