Poslancom končí dovolenka predčasne: V stredu prídu na mimoriadnu schôdzu, odvolávať sa bude minister Šaško

Riadna schôdza parlamentu sa mala konať až v septembri, prázdniny však poslancom predčasne končia. V stredu sa totiž koná mimoriadna schôdza k odvolávaniu ministra zdravotníctva.
Predseda Národnej rady Slovenskej republiky Richard Raši v pondelok 11. augusta rozhodol o zvolaní mimoriadnej schôdze k opozičnému návrhu na vyslovenie nedôvery členovi vlády SR Kamilovi Šaškovi, poverenému riadením Ministerstva zdravotníctva SR.
V stredu to vypukne
Jediným bodom programu 38. schôdze, zvolanej na stredu 13. augusta so začiatkom o 9.00 hod, je práve odvolávanie ministra. Podpísaný návrh na vyslovenie nedôvery členovi vlády Slovenskej republiky Kamilovi Šaškovi, poverenému riadením Ministerstva zdravotníctva Slovenskej republiky, doručili zástupcovia opozičných strán do podateľne Národnej rady SR v piatok 8. augusta.
