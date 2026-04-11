Poriadne si premyslite, čo kupujete: Slovákov si získal nový fenomén, odborník však varuje

Ilustračná foto: TASR - Jaroslav Novák

Roland Brožkovič
TASR
Jedným z najvýraznejších trendov je rast popularity celoročných pneumatík.

Predaj letných pneumatík na Slovensku sa tento rok začal skôr než zvyčajne – už na prelome februára a marca. Najnovšie údaje z online trhoviska Allegro ukazujú, že popri tradičných letných pneumatikách rastie popularita celoročných riešení a Slováci si čoraz častejšie vyberajú aj menej známe značky.

„Letné pneumatiky tvorili na prelome februára a marca až 73 % predaja spomedzi všetkých typov pneumatík,“ spresnila Monika Brichtová z Allegro. „Odštartovali sme spoluprácu s najväčšími distribútormi pneumatík v Českej a Slovenskej republike, vďaka čomu si zákazníci môžu na platforme kúpiť svoje obľúbené značky od lokálnych firiem a zároveň nájdu i široký výber značiek a rozmerov od zahraničných predajcov,“ vysvetlila Brichtová.

Veríme tradičným značkám

Na Slovensku si podľa Allegra naďalej udržiavajú silnú pozíciu tradičné značky, v celej Európe však rastie aj popularita menej známych výrobcov. Tento vývoj podľa nej úzko súvisí s citlivosťou zákazníkov na cenu. Dáta Allegra ukazujú, že cena je pri výbere pneumatík kľúčovým faktorom.

Ak ste ešte náhodou neprezuli, prečítajte si náš článok, v ktorom píšeme o najčastejších chybách Slovákov pri prezúvaní auta. Problémom nie je len výber pneumatík, ale aj ich nesprávne používanie.

„Hoci ponuka pneumatík sa na Allegre začína približne na 150 eurách za súpravu pneumatík pri menších rozmeroch a siaha až nad 1100 eur pri súpravách prémiových pneumatík s priemerom 21‘- 22‘, viac ako 90 % nákupov pneumatík nepresahuje sumu 500 eur. Zákazníci tak často hľadajú kompromis medzi cenou a kvalitou, čo sa odráža aj v rastúcej popularite dostupnejších, menej známych značiek,“ podčiarkla Brichtová.

Ilustračná foto: Unsplash

Jedným z najvýraznejších trendov je podľa Allegra rast popularity celoročných pneumatík, ktorých podiel na trhu dosahuje 36 %. Tento trend pretrváva už niekoľko rokov – zákazníci si ich vyberajú najmä z dôvodu miernejších zím a úspory nákladov (jedna súprava pneumatík a jedno prezutie). Medziročný nárast predaja celoročných pneumatík presahuje 22 %, zatiaľ čo pri sezónnych pneumatikách (letných a zimných) Allegro eviduje rast približne na úrovni približne 10 %.

Celoročné penumatiky

Výrobcovia navrhujú celoročné pneumatiky tak, aby poskytovali dostatočný výkon počas celého roka, či už na suchu, v daždi, pri nízkych teplotách alebo pri miernom snehu. Majú tvrdšiu zmes než zimné pneumatiky, aby sa pri vyšších teplotách neopotrebovali príliš rýchlo, no zároveň obsahujú prvky zimného dezénu, ktoré pomáhajú pri zníženej námraze, snehu či vlhku. Platí však, že v lete nie sú také dobré ako klasické letné a v zime o niečo zaostávajú za klasickými zimnými.

„Pokiaľ sa, napríklad, párkrát do mesiaca ocitnete mimo mesta, už je lepšie začať uvažovať o tom, aby ste mali obuté niečo, čo vám zaistí viac istoty na vozovke. Mimo mesta je vždy lepšie mať takú pneumatiku, ktorá je plne prispôsobená danému ročnému obdobiu,“ povedal v našom staršom článku na margo celoročných pneumatík skúsený automechanik.

„Sezónne pneumatiky majú jednoducho iné jazdné vlastnosti. Taká zimná pneumatika má horšiu brzdnú dráhu na suchu, čo znamená, že nie je ‘bezpečnejšia’, len je prispôsobená na to, aby lepšie držala na zasneženej ceste, počas námrazy, alebo na mokrej vozovke. Na suchu však držia lepšie letné,“ dodal.

