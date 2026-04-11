Koľko výplat potrebujete na bývanie vo vlastnom? Situácia sa zhoršuje

bývanie

Michaela Olexová
TASR
Častým mýtom podľa analytika je, že „bývanie vo vlastnom sa rovná hypotéka“. 26 % mladých ľudí použije vlastné zdroje.

Dostupnosť bývania sa za posledných 20 rokov veľmi nezmenila a v súčasnosti sa skôr zhoršuje. Upozornil na to tento týždeň pri stretnutí s novinármi analytik Tatra banky Juraj Valachy, podľa ktorého je problémom najmä stagnujúca výstavba.

V súčasnosti je podľa Valachyho na kúpu bytu s rozlohou 70 štvorcových metrov potrebných priemerne 11,7 ročného platu, pričom za posledných 20 rokov toto číslo oscilovalo okolo čísla desať.

Najnižšie ceny boli v roku 2014

Vyššie bolo počas kríz v rokoch 2007 a 2022, najnižšie v roku 2014. „Tá dostupnosť sa v čase nezhoršuje, ale sa ani nezlepšuje a stále sme v rámci Európy na tých horších miestach,“ skonštatoval.

Za alarmujúce analytik považuje, že sa stavia málo bytov a podľa počtu stavebných povolení sa nezdá, že by sa to malo zmeniť. Počet stavebných povolení na výstavbu bytov na 100-tisíc obyvateľov bol za rok 2024 na Slovensku 256, kým Poľsko, ktoré má podobný priemerný počet ľudí v jednej domácnosti ako SR, ich malo 784.

Častým mýtom podľa analytika je, že „bývanie vo vlastnom sa rovná hypotéka“. Poukázal na štatistiku Národnej banky Slovenska, podľa ktorej býva vo vlastnom byte alebo dome bez hypotéky 66 % ľudí. U mladých síce hypotéka predstavuje najčastejší spôsob nadobúdania bytu, no výrazne sú zastúpené aj vlastné zdroje alebo darovanie.

Napríklad v kategórii 26 – 30 rokov nadobúda byt pomocou hypotéky 52 % ľudí, 26 % použije vlastné zdroje, 20 % dostane nehnuteľnosť darom a zvyšok ju zdedí. Medzi regiónmi sú však rozdiely a napríklad v Bratislavskom kraji si pri kúpe nehnuteľnosti zoberie hypotéku 80 % mladých vo veku 26 – 30 rokov.

Slovákov čakajú náročné mesiace: Analytici majú zlé správy, klesať budú aj mzdy

