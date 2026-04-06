Chystáte sa na prezúvanie auta? Odborníci odhalili, aké časté chyby Slováci robia

Lacné letné pneumatiky nemusia byť pre vodičov výhodnou voľbou a nesprávne obutie vozidla môže výrazne zvýšiť riziko nehody. Vyplýva to z testu spotrebiteľskej organizácie dTest aj z aktuálnych odporúčaní odborníkov, ktorí upozorňujú na časté chyby slovenských motoristov počas jarnej sezóny prezúvania.
Podľa dTestu, ktorý v spolupráci s nemeckým autoklubom ADAC preveril 16 modelov pneumatík s rozmerom 225/50 R17, sú medzi jednotlivými výrobkami výrazné rozdiely v bezpečnosti, životnosti aj spotrebe paliva. Testovanie sa zameralo na jazdu na mokrej a suchej vozovke, hlučnosť či ekologické parametre.
Prekvapením bolo, že väčšina modelov tentoraz obstála na mokrej vozovke pomerne dobre.
„Zástupcovia značky Linglong Sport Master v minulosti dokonca opakovane dostávali najhoršie možné hodnotenie. Tento rok je však situácia opačná – značka získala na mokrom povrchu najlepšie hodnotenie zo všetkých testovaných modelov,“ uviedla šéfredaktorka časopisu dTest Hana Hoffmannová.
Rozhodujúce však boli výsledky na suchu, kde sa ukázali slabiny viacerých pneumatík. Niektoré reagovali pomaly, boli menej stabilné a v zákrutách mali tendenciu prechádzať do šmyku. „Takéto vlastnosti môžu byť nepríjemné najmä pre menej skúsených vodičov,“ upozornila Hoffmannová s tým, že dobrý výsledok v jednej disciplíne ešte neznamená celkovo kvalitnú pneumatiku.
„Dôkazom sú práve pneumatiky Linglong. Spolu s Lassa Revola a Lealo skončili v jazde na suchu na posledných miestach,“ dodala.Významné rozdiely test odhalil aj v životnosti. Najslabšie modely vydržali približne 26-tisíc kilometrov, zatiaľ čo najlepšie takmer 58-tisíc kilometrov.
Rozdiely sa prejavili aj v spotrebe paliva.
