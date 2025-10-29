Populárny lacný reťazec sťahuje z predaja nebezpečný výrobok: Môže ohrozovať zdravie, peniaze vám vrátia aj bez bločku

Zákazníci obľúbeného reťazca TEDi by mali zbystriť pozornosť. Spoločnosť upozorňuje, že jeden z produktov predávaných v jej predajniach môže byť zdraviu nebezpečný. Ide o melamínový podnos, pri ktorom testy odhalili zvýšené hodnoty formaldehydu.
Informáciu zverejnila spoločnosť TEDi Betriebs s. r. o. v oficiálnom oznámení z 29. októbra 2025. Testovanie preukázalo, že výrobok nespĺňa bezpečnostné limity, preto jeho používanie nie je odporúčané.
Výrobok sa predával takmer deväť mesiacov
Nebezpečný melamínový podnos bol v predaji od 23. januára 2025 do 22. októbra 2025 vo všetkých slovenských pobočkách TEDi. Produkt možno rozpoznať podľa čísla tovaru 3697598000343. Formaldehyd, ktorý bol v podnose nameraný, je chemická látka, ktorá môže byť pri dlhodobom kontakte škodlivá pre zdravie.
Napríklad podľa National Cancer Institute (NCI) vystavenie formaldehydu vo vzduchu v koncentrácii nad 0,1 ppm môže spôsobiť nepríjemné príznaky ako slzenie očí, pálenie v hrdle či dýchacie ťažkosti. Tento plyn je zároveň klasifikovaný ako známy karcinogén pre človeka.
Zákazníkom vrátia peniaze alebo umožnia výmenu
Ak si zákazníci tento produkt zakúpili, môžu ho vrátiť v ktorejkoľvek predajni TEDi. Dostanú späť celú kúpnu cenu vo výške 3,55 eura, alebo si môžu vybrať iný tovar. Na vrátenie výrobku nie je potrebný pokladničný blok. Spoločnosť sa zároveň ospravedlnila za vzniknuté nepríjemnosti a poďakovala zákazníkom za pochopenie. „Ďakujeme vám za porozumenie a ospravedlňujeme sa vám za vzniknuté nepríjemnosti,“ uvádzajú predstavitelia TEDi.
Prečo je formaldehyd nebezpečný?
Formaldehyd je látka, ktorá pôsobí dráždivo na sliznice, oči i dýchacie cesty. Už krátkodobé vystavenie vyšším koncentráciám môže spôsobiť slzenie očí, pálenie v hrdle či kašeľ. Dlhodobé a opakované vystavenie formaldehydu je spájané s vyšším rizikom vzniku rakoviny, napríklad nosovej dutiny či leukémie.
TEDi prosí zákazníkov o spoluprácu
V prípade akýchkoľvek otázok sa môžu zákazníci obrátiť na zákaznícku linku +421 248 255 100 alebo napísať e-mail na adresu [email protected]. Reťazec zdôraznil, že jeho cieľom je zabezpečiť maximálnu bezpečnosť svojich výrobkov a vyzýva všetkých, ktorí majú dotknutý výrobok doma, aby ho už nepoužívali a vrátili.
