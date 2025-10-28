Budú v sobotu na Sviatok Všetkých svätých otvorené obchody? Pozrite sa, ako to bude po novom, reťazce hlásia zmeny

Slovensko v posledných týždňoch žije konsolidáciou a vláda si pre ľudí pripravila viaceré zmeny, pomocou ktorých chce naplniť štátnu pokladnicu. Jedným z nich je aj zrušenie zákazu predaja počas väčšiny štátnych sviatkov.
Slováci sú pritom už dlhé roky zvyknutí, že na sviatky sú všetky obchody zatvorené a nákup potravín či iné záležitosti si musia vybaviť deň predtým. Teraz je však všetko inak a Ficova vláda púšťa ľudí späť do obchodov. Počet sviatkov, počas ktorých budú obchody povinne zatvorené, sa zníži na 5,5 dňa.
Štát pripravil veľké zmeny
Zákaz predaja sa má po novom týkať len 1. januára (Nový rok a vznik SR), Veľkého piatka, Veľkonočnej nedele a tiež troch vianočných dní a teda 24. decembra (po 12. hodine), 25. a 26. decembra . Vypadáva napríklad 6. január, spomínaný 1. november či dokonca aj Veľkonočný pondelok.
Vyplýva to z pozmeňujúcich návrhov ku konsolidačnému balíku, ktoré pripravili parlamentné výbory a v úvode rozpravy v druhom čítaní ich zhrnul minister financií Ladislav Kamenický. Obchody by teda mali byť v sobotu otvorené podľa bežných otváracích hodín. V obchodných reťazcoch sme zisťovali, či v nich Slováci v sobotu nakúpia, alebo nie.
Keďže však naďalej pôjde o štátnych sviatok, zamestnanci by nemali zabúdať na to, že majú nárok nielen na svoju mzdu, ale aj na príplatok za sobotu a na príplatok za sviatok, pretože 1. november ostáva stále sviatkom. Iné to bude 17. novembra, ktorý už je pracovným dňom.
Iba prednedávnom boli pritom počas štátnych sviatkov, vrátane 1. novembra, otvorené len čerpacie stanice, predajne obsluhované majiteľom, benzínky, niektoré služby (pohotovostné lekárne) a predajne kvetov. Po novom bude môcť byť otvorené prakticky všetko, a to aj bežné obchody v obchodných domoch, rôzne prevádzky a služby.
Vyjadrenie reťazcov
Obchodný reťazec Tesco nám potvrdil, že na Sviatok Všetkých svätých bude otvorený podľa bežných otváracích hodín konkrétnej predajne. Pre interez to povedala hovorkyňa reťazca Mária Zerzanová. „Viem potvrdiť informáciu, že v sobotu budeme otvorení,“ povedala. Obchody budú otvorené podľa bežných otváracích hodín.
Podobnú informáciu nám potvrdil aj hovorca Billy Marek Kravjar. V tomto prípade však nastáva zmena a v tom reťazci nenakúpite podľa štandardných otváracích hodín. „Máme otvorené a otváracie hodiny budú ako v nedeľu,“ povedal Kravjar.
Podobný prístup k spomínanému sviatku zvolilo aj Lidl. „Dňa 1. 11. 2025, počas Sviatku Všetkých svätých, budú naše predajne otvorené. Zákazníci si budú môcť nakúpiť v rámci otváracej doby ako počas štandardnej nedele. Otváracie časy pre konkrétne predajne nájdu zákazníci v Lidl Plus aplikácii a aj na našom webe lidl.sk,“ uviedla pre interez hovorkyňa Adriana Maštalircová.
Slováci budú môcť počas tohto veľkého sviatku nakúpiť aj v predajniach Kauflandu. „V sobotu 1. novembra 2025 budú naše predajne otvorené v čase od 8:00 – 20:00 hod. s výnimkou predajní nachádzajúcich sa v nákupných centrách, v ktorých sa otváracie hodiny riadia otváracími hodinami nákupného centra,“ potvrdila hovorkyňa nemeckého reťazca Nikoleta Lörincová.
Priestor na vyjadrenie sme poskytli aj reťazcom Coop Jednota a Biedronka. V prípade dodania odpovedí budeme článok aktualizovať.
