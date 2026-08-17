Prečo v tejto krajine nie je povolené byť „škaredý“? Nenájdete si ani prácu

Južná Kórea plastická operácia

Foto: Pexels

Michaela Olexová
Južná Kórea je krajinou, v ktorej sa krása nepovažuje iba za výhodu. Ide o nutnosť, bez ktorej to budete mať v živote náročné.

Predstavte si, že hľadáte nové zamestnanie a narazíte na inzerát, ktorý vás zaujme. Do tejto práce sa však viete dostať len vtedy, ak máte podobné črty ako vaši kolegovia, bezchybnú pleť a štíhlu postavu.

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Na jednotne pôsobiace kolegyne si možno spomeniete, ak ste aspoň raz v živote leteli spoločnosťou Korean Air. Lenže vzhľad nepatrí k hlavným požiadavkam v jedinej kórejskej spoločnosti. Letušky z Korean Air sú len jedným z nespočetného množstva príkladov toho, že nebyť „krásny“ sa v Južnej Kórei nepovoľuje.

Južná Kórea, samozrejme, nemá požiadavku na krásu ukotvenú v zákonníku práce. No ide o krajinu, v ktorej sa vysoko oceňuje tzv. „reprezentatívnosť“. Svojou tvárou, čistou pleťou, bezchybne upravenými vlasmi a štíhlou postavou ukazujete svetu, že ste usilovní a úctiví.

Tvár v tvare písmena V, bezchybná pleť, rovný nos, veľké oči a plné pery

A ak vám niektorý z týchto atribútov chýba, môže sa to považovať za prejav zlej osobnosti, lenivosti a nedostatku disciplíny. Všetky prejavy toho, čo spoločnosť vníma ako škaredé, sa následne dotknú každej oblasti vášho života. Pripraviť vás môžu aj o mnohé pracovné príležitosti.

Ako informuje Josie Lifts Things, prieskum uskutočnený najväčšou kariérnou stránkou v krajine ukázal, že až 93 % firiem v Južnej Kórei vyžadovalo od potenciálnych zamestnancov, aby k svojmu životopisu priložili fotografiu. Takmer polovica HR manažérov zároveň priznalo, že odmietli kandidátov len na základe ich vzhľadu.

Zamestnávatelia, rodina ani potenciálny romantický partner jedinečný vzhľad príliš neocenia. Naopak, zoznam nárokov je pomerne špecifický. Zahŕňa tvár v tvare písmena V, bezchybnú pleť, rovný nos, veľké oči a plné pery, ako píše The Gazelle.

V anglickom jazyku existuje termín lookism. Označuje predsudky a diskrimináciu ľudí na základe ich fyzického vzhľadu. Lookism preniká v mnohých ohľadoch aj do našich končín. V Južnej Kórei však ide o fenomén, ktorý môže nezanedbateľne ovplyvňovať to, akí úspešní v živote budete.

Plastická chirurgia je vhodným darom pre absolventov strednej školy

Podľa slov NPR, najmä ženy v Južnej Kórei čelia tlaku zo strany priemyselného komplexu v hodnote miliárd dolárov, ktorý zahŕňa kozmetiku, plastickú chirurgiu a zábavu, a ktorý ženám vysiela vzájomne sa posilňujúce signály. „Tento obrovský mechanizmus jednostranne definuje ideálny obraz tela pre mladé ženy, ako aj smer a rozsah ich snov,“ hovorí Yoon-Kim Ji-Young, profesorka zo soulskej univerzity.

Južná Kórea má zároveň jednu z najvyšších mier plastických operácií na obyvateľa na svete. Priemerný vek prvej návštevy plastického chirurga je v krajine pritom 21,8 roka, uvádza Clinics Seoul.

Plastická operácia Južná Kórea
Foto: Pexels

V Soule pritom absolventi stredných škôl môžu dostať plastický zákrok ako absolventský dar. Ide o niečo, čo sa môže diať „zhruba rovnako často, ako dostávajú absolventi v USA vodičský preukaz“, uvádza portál Seoul Cosmetic Surgery.

V skutočnosti sa jedna z piatich žien priznáva k tomu, že počas svojho života nejaký zákrok absolvovala, začínajúc vo veľmi mladom veku.“ Cieľom je pritom dosiahnuť zlatý štandard, ktorý sa viac než individuálnym črtám venuje tomu, aby ste sa čo najviac priblížili k vyššie menovaným požiadavkám.

Prečo chcú vyzerať všetci rovnako?

Na Západe, kde spoločnosť výraznejšie ovplyvnili myšlienkové smery zdôrazňujúce individualitu a jednotlivcov, sa nám môže len ťažko chápať, prečo by niekto chcel vyzerať rovnako ako všetci jeho kolegovia.

Medium spomína, že mnohé zo štandardov krásy v Južnej Kórei majú korene v konfucianizme, jednom z najvýznamnejších učení vo východnej Ázii. Jeho vplyv sa prejavuje aj v iných ázijských krajinách, napríklad v Japonsku. Veľký dôraz sa kladie na štruktúru, hierarchiu, úctu, skupinovú harmóniu a disciplínu. Spomenúť si na tieto prvky nám môže pomôcť zodpovedať niektoré otázky, ktoré si kladieme pri pohľade na kultúrne normy v týchto krajinách.

Mesto Soul
Foto: Pexels

Štandardy krásy sú dnes prítomné v každej spoločnosti. Ľudia, ktorí spĺňajú väčšinu z nich, bývajú vyzdvihovaní. Na Západe môže byť príkladom oceňovanie hladkej pokožky bez jediného chĺpka, postavy v tvare presýpacích hodín či viditeľného opálenia. Opálenie alebo výrazné boky sú však v mnohých východoázijských krajinách považované za opak ideálu krásy. V Japonsku sa za rozkošný prvok považujú napríklad krivé, vystupujúce rezáky. V Číne sú zas v súčasnosti trendom veľké, takmer odstávajúce uši. Na Západe by sme oproti tomu mohli bledú pleť, krivé zuby či veľké uši vnímať ako niečo, čo si vyžaduje „opravu“.

Pre ľudí na Slovensku môže byť pohľad na cudziu krajinu plnú nárokov, ktoré sa nám môžu zdať bizarné, dôvodom na zamyslenie. Možno aj vy si môžete položiť otázku, kto vlastne rozhodol, že ak chcete vyzerať reprezentatívne, mali by ste každý mesiac chodiť ku kozmetičke na mihalnice, každý rok na botox a že vaša svetlá pokožka je niečo, čoho sa treba zbaviť.

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