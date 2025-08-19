Poľovníci bijú na poplach: Objavili niečo poriadne desivé. Keď rozrezali prasatá, zostali v obrovskom šoku

Skúsení poľovníci narazili na niečo, čo im doslova vyrazilo dych. Úrady aj vedci sú v pozore. Miestne orgány vydali naliehavé varovanie pre verejnosť.
Poľovníci v Kalifornii v okrese Monterey objavili divé prasatá s neónovo modrým mäsom, informoval Mail Online. Tento znepokojivý objav ich poriadne vydesil. Úrady preto upozornili ľudí, aby modré mäso nekonzumovali, pretože môže byť jedovaté a zároveň, aby takýto „objav“ okamžite nahlásili.
Konzumácia mäsa je nebezpečná
Na základe rozboru mäsa odborníci zistili, že toto záhadné sfarbenie mohla spôsobiť látka difacinón, ktorú farmári bežne používajú na kontrolu populácie potkanov, myší a veveričiek, aj napriek tomu, že je v Kalifornii od roku 2024 jej používanie prísne obmedzené. Jeho účinky sa však môžu rozšíriť napríklad aj na jelene a medvede.
Poľovníci predpokladajú, že divé prasatá sa k tejto látke, ktorá je určená pre hlodavce a spôsobuje vnútorné krvácanie, dostali a zjedli ju, prípadne zjedli rovno kontaminované hlodavce.
Ako uvádza National Geographic, najväčším problémom je, že táto látka sa v tele zvieraťa rozkladá veľmi pomaly a nedokáže ju zneškodniť ani tepelné spracovanie mäsa. Človek tak môže zjesť mäso, ktoré ešte nemá modré zafarbenie, ale už je kontaminované.
Nie je to prvý takýto prípad
Nejde však o ojedinelý incident. Už v roku 2015 a tiež aj v roku 2021 sa v Kalifornii objavili správy o fluorescenčne sfarbených vnútornostiach divých zvierat vrátane husí a prasiat.
