Pôjdu deti 8. mája do školy? V hre je aj voľno, riaditelia ale stále nevedia, čo majú robiť

Slovenská vláda sa prednedávnom pre konsolidáciu rozhodla, že zruší viacero desiatky rokov zaužívaných dní pracovného pokoja a posledné mesiace tak vládne chaos. Zamestnávatelia a najnovšie už aj školy sa nevedia rozhodnúť, či volať ľudí do práce, respektíve deti do školy.
Piatok 8. mája by pritom mal byť pracovným dňom, hoci ide o Deň víťazstva nad fašizmom, kedy Európa oslavuje koniec vojny. Zamestnanci by teda mali dostať príplatok 100 percent. Mnohé školy sa však ešte nerozhodli, či v tento deň otvoria svoje brány, píšu TVNoviny. Ak by išli všetky deti do školy, náklady vyčíslil štát na 14 miliónov eur.
Chýbajú peniaze
Riaditelia podľa televízie hovoria, že na to nemajú peniaze. „Keď som si sumu prepočítala, je v hodnote jednej tretiny z toho, čo dávame ako ročné odmeny zamestnancom na konci kalendárneho roka,“ povedala riaditeľka ZŠ SNP v Bratislave Erika Drgoňová. Minister školstva Tomáš Drucker však nesúhlasí a školy vraj peniaze majú.
Ministerstvo práce pre chaos vydalo usmernenie, ktoré vysvetľuje, ako sa budú 8. máj a 15. september posudzovať v praxi. Vyplýva z neho, že nepôjde o dni pracovného pokoja, ale o bežné pracovné dni, pričom zamestnancom zároveň zostáva nárok na príplatok za prácu počas sviatku.
„Zamestnávateľovi by práca počas dní, ktoré boli predtým pracovným sviatkom, mala prinášať nejaký zisk. Preto by mal byť ochotný zaplatiť tie príplatky. Niečo to bude stáť aj štát. Áno, bude to stáť, hovoríme o sume okolo desať miliónov eur. Na druhej strane my hovoríme, keď sme ľuďom zrušili štátny sviatok, tak mali by mať nárok, to hovorím o štátnej správe, na príplatky. Keď ľudia budú mať viac peňazí, viac budú spotrebovávať a o to lepšie sa bude dariť ekonomike,“ uviedol ešte v marci minister financií Ladislav Kamenický.
