Pôjdeme 8. mája do práce, aj keď ju nemôžeme vykonávať? Zamestnávatelia v tom majú zmätok

Ilustračná foto: TASR - Martin Baumann

Roland Brožkovič
Nastala totiž zvláštna situácia, keď ľudia majú ísť do práce, no Zákonník práce zakazuje prácu zodpovedajúcu bežnému pracovnému dňu.

Slovenská vláda v rámci konsolidácie zrušila deň pracovného pokoja na viacero štátnych sviatkov, vrátane 8. mája. Nastala však zvláštna situácia, keď by ľudia mali ísť do práce, no sviatočné príplatky zo zákona im zostali a nebudú môcť pracovať ako v bežný deň.

Zamestnávatelia preto žiadajú vládu o usmernenie.  „Je nejednotný výklad zákonov,“ povedal Andrej Lasz z Asociácie priemyselných zväzov a dopravy, cituje Denník N. Nastala totiž zvláštna situácia, keď ľudia majú ísť do práce, no Zákonník práce zakazuje prácu zodpovedajúcu bežnému pracovnému dňu. Vykonávať sa môžu len údržbové práce.

„Dostali sme sa do úsmevnej situácie. Zamestnanci asi nebudú pracovať viac, ale asi dostanú príplatky. Dostali sme sa do situácie chaosu a rôznych právnych výkladov,“ povedala Monika Uhlerová z Konfederácie odborových zväzov. Lasz dodal, že ide o mimoriadne zlý signál pre podnikateľov a zahraničných investorov.

Veľký zmätok

Príplatky za prácu počas štátnych sviatkov 8. mája a 15. septembra, ktoré boli obvykle dňami pracovného pokoja, budú pritom stáť štát asi desať miliónov eur. Uviedol to v nedeľnej diskusnej relácii televízie Joj 24 Politika 24 minister financií Ladislav Kamenický (Smer-SD).

Foto: SITA/Národná rada SR

„Zamestnávateľovi by práca počas dní, ktoré boli predtým pracovným sviatkom, mala prinášať nejaký zisk. Preto by mal byť ochotný zaplatiť tie príplatky. Niečo to bude stáť aj štát. Áno, bude to stáť, hovoríme o sume okolo desať miliónov eur. Na druhej strane my hovoríme, keď sme ľuďom zrušili štátny sviatok, tak mali by mať nárok, to hovorím o štátnej správe, na príplatky. Keď ľudia budú mať viac peňazí, viac budú spotrebovávať a o to lepšie sa bude dariť ekonomike,“ spresnil minister financií.

Premiér Robert Fico zároveň odmieta, že príplatky za prácu počas zrušených sviatkov vznikli omylom. Tvrdí, že ide o zámer vlády, hoci ešte nedávno o chybe hovorili odborári, zamestnávatelia aj minister práce Erik Tomáš. Situáciu by podľa ministra práce malo vyriešiť ministerstvo financií novelou zákona o štátnych sviatkoch ako gestor zákona o konsolidácii. Podľa Tomáša nie je pravda, že by mal mať riešenie v rukách on novelou Zákonníka práce.

„Balík zákonov pod názvom Lex konsolidácia predložilo ministerstvo financií a 3. novembra (2025) na tripartite bolo konštatované, že ak má niekto vzniknutú situáciu vyriešiť, tak to bude ministerstvo financií novelou zákona o štátnych sviatkoch, ktorý je v gescii ministerstva kultúry,“ uviedol Tomáš.

Ak sa podľa neho predseda vlády s ministrom financií rozhodli, že ponechajú ľuďom príplatky, tak ako predseda tripartity to môže rešpektovať. „Sociálni partneri, najmä zamestnávatelia, vzniesli voči takémuto postoju výhradu. Bol prítomný zástupca ministerstva financií, ktorý túto výhradu bude tlmočiť ministrovi financií,“ dodal Tomáš.

Pozri aj:
Pozri aj tento článok
Kultúrne inštitúcie avizujú právne kroky: FPU vyzvali, aby rešpektovalo platné zmluvy

Nahlásiť chybu v článku

Uložiť článok
Najnovšie články

Knihy od interez.sk
(A)Sociálne prasa
Od trápneho ticha ku charizmatickej primitivite
19,69 €
Vražedko
Červené na čiernobielom
24,90 €
Ako vedieť všetko
Lepšími otázkami k lepším odpovediam
16,90 €
Urostorky
Bizarné príbehy z nemocnice
18,90 €
Príbeh detektíva
Hon na sériového vraha Ondreja Riga
18,90 €
Manuál Vedomého randenia
Prečo priťahujem nesprávnych mužov?
18,90 €
Zobraziť viac