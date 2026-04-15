Plačková priznala, že ponúkla peniaze za podporu Pellegriniho: Mne je to to úplne u r**i

Polícia opäť otvára citlivú tému financovania prezidentskej kampane, ktorá môže zásadne zmeniť pohľad na jej priebeh. Do popredia sa dostáva výpoveď influencera, ktorá naznačuje, že podpora na sociálnych sieťach nemusela byť taká spontánna, ako sa prezentovalo.
Podľa informácií portálu Aktuality vypovedal influencer Filip Jovanovič pred vyšetrovateľom protikorupčnej jednotky o tom, že za podporu vtedajšieho kandidáta na prezidenta Petra Pellegriniho mu mala byť ponúknutá vysoká finančná odmena. Prípad tak opäť vyvoláva otázky o transparentnosti kampane a možnom obchádzaní zákonných pravidiel.
Desaťtisíce za politický názor
Filip Jovanovič, na sociálnych sieťach vystupujúci ako Jovinečko, ešte dávnejšie vo videu Oskara Baramiho uviedol, že ho kontaktovala influencerka Zuzana Strausz Plačková s ponukou na spoluprácu. Tá mala podľa jeho slov zahŕňať finančnú odmenu vo výške približne 25 až 30-tisíc eur za verejnú podporu kandidáta.
Influencer tvrdil, že ponuku odmietol, keďže nechcel prijímať peniaze za vyjadrenie politického názoru. Jeho výpoveď má podporovať aj svedectvo jeho vtedajšej partnerky, ktorá bola pri telefonáte v jeho spoločnosti.
Plačková priznala kontakt, spochybňuje sumu
Zuzana Plačková na medializované informácie reagovala prostredníctvom sociálnej siete instagram. Potvrdila, že Jovanoviča kontaktovala, no podľa jej verzie nešlo o sumu 30-tisíc eur, ale približne o 10-tisíc. Tvrdí, že išlo o bežnú prax v kampaniach, keď sa známe osobnosti oslovujú prostredníctvom kontaktov z marketingového prostredia. „Ale či niekto bol zaplatený alebo nebol, mne to úplne u r**i. Nech si robí kto chce, čo chce, hej? Akože vôbec ma to nezaujíma,“ vyjadrili svoj názor na túto kauzu vo videu.
Podľa vlastných slov len sprostredkovala ponuku na základe požiadavky známeho. Zároveň priznala, že sa pozná s rodinou prezidenta a pred voľbami sa o jeho kandidatúre rozprávali aj v súkromí.
Hrozí porušenie zákona aj prekročenie limitov
Kauza otvára zásadnú otázku zákonnosti kampane. Limit výdavkov na prezidentskú kampaň je stanovený na 500-tisíc eur. Ak by sa potvrdilo, že influenceri dostávali desaťtisíce eur, mohlo by to znamenať výrazné prekročenie oficiálneho rozpočtu.
Na možné nezrovnalosti už skôr upozornila Nadácia Zastavme korupciu, ktorá poukázala na netransparentnosť kampane. Kontrola financovania je pritom v rukách ministerstva vnútra, čo vyvoláva ďalšie otázky o nezávislosti dohľadu.
