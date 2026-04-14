Ministerstvo práce vydalo usmernenie k sviatkom: Takto majú postupovať firmy aj zamestnanci

Foto: TASR - Jaroslav Novák

Nina Malovcová
Sviatky bez voľna vyvolali chaos. Ministerstvo vysvetlilo, čo presne platí pre 8. máj a 15. september.

Rozhodnutie štátu zmeniť režim vybraných sviatkov v roku 2026 vyvolalo medzi zamestnávateľmi aj zamestnancami otázky. Hoci 8. máj a 15. september ostávajú sviatkami, ich fungovanie bude iné, než na aké ste zvyknutí.

Ministerstvo práce preto vydalo usmernenie, ktoré vysvetľuje, ako sa budú tieto dni posudzovať v praxi. Vyplýva z neho, že nepôjde o dni pracovného pokoja, ale o bežné pracovné dni, pričom zamestnancom zároveň zostáva nárok na príplatok za prácu počas sviatku.

Do práce ako bežne, zamestnávateľ môže nariadiť zmenu

Kľúčovou zmenou je, že oba dni sa budú posudzovať ako štandardné pracovné dni. Zamestnávatelia tak môžu nariadiť prácu bez obmedzení, rovnako ako počas bežného pracovného týždňa. To znamená, že zamestnanci sú povinní nastúpiť do práce, ak nemajú schválené voľno. Na tieto dni sa nevzťahujú pravidlá, ktoré by inak obmedzovali prácu počas sviatkov.

Ilustračné foto: Freepik

Ak chcete zostať doma, nestačí, že ide o sviatok. Musíte si požiadať o dovolenku, ktorá sa vám odpočíta z nároku. Zmena sa prejaví aj pri plánovaní dovoleniek. Ak vám do dovolenky spadne napríklad 8. máj, nebude sa posudzovať ako sviatok, ale ako bežný dovolenkový deň.

Príplatok za sviatok ostáva zachovaný

Aj keď sa režim práce mení, finančné zvýhodnenie zostáva. Za prácu v tieto dni dostanete príplatok, akoby ste pracovali počas sviatku. Štát tak skombinoval dva princípy, práca bude fungovať ako v bežný deň, no odmena bude zvýhodnená.

Na nejasnosti dlhodobo upozorňovali aj zamestnávateľské zväzy. Nebolo totiž zrejmé, akú prácu môžu zamestnancom zadávať ani ako postupovať pri dovolenkách. Ministerstvo teraz potvrdilo, že režim je jednoznačný. Ide o pracovné dni bez obmedzení, pričom dovolenku si zamestnanec musí vybaviť sám.

Ide o „pracovné sviatky“, otázok však zostáva viac

Na situáciu reagoval aj profil Daňové a odvodové tipy Jozefa Mihála, ktorý zverejnil stručné zhrnutie usmernenia. Ako uvádza Mihál, „8. máj 2026 a 15. september 2026 sú na účely Zákonníka práce pracovné dni, zamestnanci môžu a mali by pracovať.“

Zároveň dodáva, že zamestnávatelia môžu nariadiť akúkoľvek prácu v rámci pracovných zmlúv a obmedzenia pre sviatky sa neuplatnia. Podľa jeho slov majú zamestnanci, ktorí budú pracovať, nárok na príplatok vo výške 100 % priemerného zárobku.

Pri dohodároch ide o sumu 5,259 €/h. Ak si zamestnanec vezme dovolenku, deň sa mu štandardne započíta do čerpania. Mihál zároveň upozorňuje, že vydanie usmernenia naznačuje, že rýchla legislatívna zmena nepríde. „Musíme sa naučiť žiť s existenciou pracovných sviatkov,“ konštatuje.

Zároveň vo svojom stanovisku upozornil aj na problematické dôsledky tohto rozhodnutia. „Som znepokojený postojom ministerstva práce, ktoré ide vyložene proti záujmom zamestnancov. Jednak sa dá polemizovať s tvrdením, že 8. máj je taký „bežný“ pracovný deň, že zamestnávateľ môže nariadiť zamestnancovi akúkoľvek prácu … ale hlavne záver, že sa čerpaná dovolenka na deň, ktorý je sviatkom, zamestnancovi odrátava z dovolenky, je veľmi tvrdý a nebezpečný. Niekto si z toho totiž odvodí, že je v poriadku, ak si zamestnanci budú čerpať dovolenky napríklad na Vianoce.”

Prax môže priniesť ďalšie problémy

Expert zároveň upozorňuje, že usmernenie nerieši všetky situácie, ktoré môžu v praxi nastať. Otvorené zostávajú otázky napríklad pri hromadnom čerpaní dovolenky, náhradnom voľne či organizácii pracovného času. Rovnako môže byť nejasné, ako postupovať pri práci z domu alebo aký predstih musí zamestnávateľ dodržať pri oznamovaní zmien.

