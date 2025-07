Podstúpila procedúru. Adela Vinczeová sa nechala zlákať svetom skrášľovania a ukázala, ako bojuje so starnutím

Po štyridsiatke sa nájde takmer každá žena, ktorá minimálne raz skúšala nejakú procedúru alebo si aspoň kúpila špeciálny krém proti vráskam. Existuje veľa možností, ako zabojovať proti známkam starnutia. Svet krásy je plný nespočetných spôsobov, ktoré sľubujú vypnutú a pružnú pleť. A hoci je známa moderátorka skôr za prirodzenosť, predsa len sa nechala zlákať na jedno vylepšenie.

Túžba po krásnej pleti donúti ísť mnohé ženy pod nôž. Aj skalpel sľubuje dych vyrážajúce výsledky, po ktorých bude nejedna žena vyzerať pri pohľade do zrkadla na nepoznanie. Spevnená pokožka bez vrások a liniek. Kto by to nechcel? Adela Vinczeová sa však nikdy neprezentovala ako niekto, kto plánuje podstúpiť akýkoľvek zákrok. Zdá sa, že si za tým stojí, hoci aj ona si uvedomuje neúprosný čas, ktorý sa prejavuje na jej tvári, čo naznačila aj na svojom Instagrame.

Čo dopriala svojej pleti?

Moderátorka sa rozhodla absolvovať niečo, čo priaznivo vplýva na pleť. Darmo však čakať veľký zásah či použitie injekcií. To zrejme nie je nič pre ňu, preto si vybrala menej tradičnú cestu, ako docieliť tvár s minimom vrások. Adela už párkrát spomínala, že chodieva pravidelne do posilňovne, kde dáva zabrať svojmu telu. Tak podporuje zdravie a prispieva svojím úsilím k postave, ktorú jej nejedna žena môže závidieť.

Tentokrát dopriala to isté svojej tvári, o čo sa nezabudla podeliť so svojimi fanúšikmi na sociálnej sieti. Zdá sa, že sa o seba Adela príkladne stará. „Tak som si „zamakala“,“ napísala moderátorka v príbehu na Instagrame a zverejnila fotografiu zachytávajúcu okrem nej aj jednu ženu, ktorá sa zrejme o ňu postarala.

Bola na „face fitness“, ktoré podľa portálu Rapsodia pomáha zlepšiť obeh krvi v tvári, čo môže mať pozitívny vplyv na tón pokožky a zdravie tváre. Medzi výhody patrí redukcia vrások, zlepšenie kontúr tváre a stimulácia tvorby kolagénu. Ide v podstate o posilňovňu pre tvár, pričom v rámci „face fitness“ sa využívajú rôzne techniky a nástroje, ktoré kombinujú masáž, akupresúru a cvičenie svalov tváre.

„Tvár môžeš rovnako trénovať ako telo. Vieš, že na tvári a krku máš desiatky svalov? Práve tie môžu spomaliť starnutie a spevniť kontúry,“ uvádza sa v príbehu, ktorý zverejnila Adela. Moderátorka dala prednosť neinvazívnej metóde, ktorá je šetrná k pokožke a ponúka mnoho benefitov.