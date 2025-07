Pozvanie na rande od nich je ako pozvánka do pekla. S týmito znameniami to vo vzťahu nebudete mať ľahké

Niekedy sa pri výbere toho pravého musíte spoľahnúť na hviezdy. Astrológia vám okrem toho, že vás zaradí k niektorému zo znamení, pomôže odhaliť silné aj slabé stránky každého z nich a podľa toho sa viete veľmi rýchlo rozhodnúť, aký partner vám vyhovuje.

Ako píše portál Collective World, nie je prekvapením, že astrológia sa často používa na určenie kompatibility, najmä v romantických vzťahoch. Nemali by ste však brať niečie znamenie ako rozhodujúce, keď zvažujete, či prijať od tohto človeka pozvanie na rande. Berte to skôr ako upozornenie na to, čo by sa mohlo neskôr pokaziť.

Škorpión: Drží si odstup

Škorpión je znamenie, ktoré ľudia buď milujú, alebo nenávidia, nič medzi tým. Napriek tomu, že je toto znamenie spájané s vášňou a zmyselnosťou, čím je často považované za najlepšie v posteli z celého zverokruhu, niektorí ľudia sa radšej pri rozhodovaní, či s ním ísť na rande, zameriavajú na jeho majetníctvo a sklony k pomstychtivosti.

Títo ľudia sú navyše radi tajomní a držia si zo začiatku odstup, čo môže mnohých odradiť. Obzvlášť keď oni by o vás najradšej vedeli hneď všetko a neboja sa na prvom rande položiť otázky, ktoré hlbšie skúmajú váš život a osobnosť.

Na čo by ste si tiež mali dať pozor, je ich potreba vyrovnať si účty. Ak ich urazíte, spravia všetko preto, aby vám to vrátili. Aj keď sa budete snažiť odvrátiť ich pozornosť a zmeniť tému, oni si nedajú pokoj. Môže to byť pre vás dosť frustrujúce, takže ak si chcete ušetriť nervy, držte sa od Škorpiónov ďalej.

Ryby: Nevedia, čo chcú