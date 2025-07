Pochválila sa novým imidžom. Herečka z Dunaja, k vašim službám zverejnila svoju premenu, mnohí ostanú v nemom úžase

Stretli sa na pľaci, aby stvárnili postavy v úspešnom dobovom seriáli, ktorí si obľúbilo mnoho fanúšikov. Nielenže Dunaj, k vašim službám odštartoval ich hereckú kariéru a otvoril im dvere do šoubiznisu, ale získali ešte jednu cennú vec, ktorá je na nezaplatenie: lásku. Preskočila medzi nimi iskra a prešlo to až do takej miery, že dnes Jakub Jablonský a Petra Dubayová čakajú bábätko.

Herečka sa pripravuje na úlohu matky a milé povinnosti, ktoré ju čakajú. Je dosť možné, že sa v nej strieda strach s radosťou, čo je pre prvorodičky úplne normálne. Podobne je to aj u Jakuba Jablonského, stvárňujúceho židovského chlapca Dávida, ktorý si podľa portálu Koktejl zaobstaral knihu o otcovstve.

Po narodení dieťatka sa im zmenia životné prirority a všetko sa bude točiť len okolo malého uzlíčka radosti, čo už dáva najavo Petra na sociálnej sieti, kde uviedla, že už dostala od jednej značky prvé hračky.

Stavila na špeciálne kaderníctvo

Mladá umelkyňa Petra Dubayová, ktorá si zahrala v Dunaji, k vašim službám majiteľku penziónu Evu, si zrejme uvedomuje, že ju čaká nový život a povinnosti, aké tu ešte neboli. Preto sa rozhodla dopriať si čas sama pre seba a trošku sa skrášlila. Pozornosť bola venovaná konkrétne korune krásy, a tak herečkine kroky smerovali do kaderníctva, ktoré je zamerané na starostlivosť o kučeravé vlasy.

Petra sa môže pochváliť vlnitou hrivou, ktorú zrejme potrebovala dať do poriadku. Preto si nevybrala bežné kaderníctvo, na ktoré natrafí na každom rohu, ale dala prednosť špeciálnemu. „Keď máš vlnité alebo kučeravé vlasy, toto je kaderníctvo, kde sa na ne špecializujú, nielenže sa tam o ne postarajú, ale aj ti povedia všetko, čo máš a čo nemáš s kučerami robiť a ako sa o ne starať,“ napísala budúca mamička do príbehu na Instagrame a pripojila fotografiu, kde ukázala svoju korunu krásy zozadu.

Samozrejme, že sa nezabudla pochváliť svojim fanúšikom záberom potom, ako si jej vlasy zobrali do parády profesionáli v kaderníctve. Výsledok je úchvatný a herečka je z toho očividne nadšená. „Po veľmi dlhej dobe som si mohla dopriať aj jemné zosvetlenie a neviem sa vynadívať na tieto slnkom pobozkané vlnky,“ teší sa Petra z nového imidžu.

Charizmatická hnedovláska vyzerá v novom účese skvele. Relax v kaderníctve jej aspoň dodal viac energie na príjemné, no zároveň náročné obdobie, ktoré ju čaká.