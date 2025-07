Nie ste leniví, len cvičíte nesprávne. Nová štúdia odhalila, že každá povaha potrebuje iný štýl cvičenia

Dostať sa do formy je niečo, čo zvažoval počas svojho života snáď každý z nás. Nie každého však baví to isté a zatiaľ čo niekto našiel záľubu v behu, iný preferuje bicyklovanie či tanečné kardio. Nová štúdia teraz potvrdzuje, že by ľudia mali skutočne voliť cvičenie podľa svojej povahy, ak chcú vidieť najlepšie výsledky.

Kľúčom k tomu, ako sa pri cvičení udržať a dlhodobo z neho ťažiť, môže byť podľa autorov novej štúdie z University College London (UCL) jednoducho vykonávanie toho, čo vás baví, píše portál ScienceDaily.

Predchádzajúce výskumy ukázali, že ľudia, ktorí sa venujú rôznym organizovaným športom, majú odlišné povahové črty. Menej jasné však bolo, ako konkrétne tieto črty ovplyvňujú druh cvičenia, ktorý si ľudia obľúbia. Nová štúdia publikovaná v časopise Frontiers in Psychology skúmala, či osobnostné črty korelujú s obľubou konkrétnych foriem cvičenia, či účastníci dodržiavajú predpísaný cvičebný program a aký dopad má cvičenie na ich kondíciu.

Našli spojitosť medzi osobnosťou a druhom cvičenia

Výskum odhalil viacero prepojení medzi typom cvičenia a povahovými črtami – napríklad extroverti uprednostňovali vysoko intenzívne tréningy, zatiaľ čo osoby so sklonom k neuroticizmu (črta spojená s náchylnosťou na obavy a úzkosť) uprednostňovali krátke intenzívne cvičenia pred tými dlhými a vytrvalostnými.

Dr. Flaminia Ronca, hlavná autorka štúdie z UCL (Katedra chirurgie a intervenčnej vedy a Inštitút športu, pohybu a zdravia), uviedla:

„Vieme, že svetová populácia je čoraz sedavejšia. Ľudia často chcú byť aktívnejší, no nedarí sa im dosiahnuť trvalé zmeny. V tejto štúdii sme chceli pochopiť, akú v tom zohráva úlohu osobnosť, aby sme vedeli lepšie prispôsobiť odporúčania pre pohyb a zdravie jednotlivcom.“

„Našli sme jasné spojitosti medzi povahovými črtami a typom cvičenia, ktorý účastníci najviac obľubovali. Myslím si, že je to dôležité, pretože tieto poznatky môžeme využiť na to, aby sme ľuďom odporučili cvičenia šité na mieru – a tým im pomohli stať sa aktívnejšími a takými aj zostať,“ pokračovala autorka štúdie.

Priebeh štúdie