Počet obetí prekročil 70 000: Od 10. októbra platí medzi Izraelom a Hamasom mier, napriek tomu zomierajú ďalší Palestínčania

Foto: SITA/AP

Petra Sušaninová
TASR
Izraelsko-palestínsky konflikt
Obe strany sa obviňujú z porušovania prímeria.

Počet palestínskych obetí vojny v Pásme Gazy od 7. októbra 2023 prekročil 70 000. V sobotu to oznámilo ministerstvo zdravotníctva v Gaze kontrolované militantným hnutím Hamas. TASR o tom informuje podľa správy agentúry AFP.

Rozsiahla humanitárna kríza

Ministerstvo zdravotníctva upresnilo, že počet obetí vojny medzi Izraelom a Hamasom stúpol na 70 100. V palestínskej enkláve je od 10. októbra prímerie, avšak obe strany konfliktu sa obviňujú z jeho porušovania. Podľa palestínskeho ministerstva zahynulo pri izraelských útokoch od začiatku prímeria 354 Palestínčanov. Poznamenalo, že nárast počtu obetí od poslednej zverejnenej bilancie spôsobilo to, že úrady spracovali a schválili údaje týkajúce sa 299 tiel. Počet obetí podľa AP stúpa aj v dôsledku pokračujúcich útokov a tiel, ktoré vyťahujú spod trosiek.

AFP konštatuje, že napriek prímeriu sužuje palestínsku enklávu rozsiahla humanitárna kríza. Toto územie je po dvoch rokov intenzívnych útokov takmer celé zničené. Izrael v tomto roku 11 týždňov blokoval dodávky humanitárnej pomoci do Pásma Gazy, kde sa pre nedostatok jedla začal šíriť hladomor. Vyšetrovatelia Rady OSN pre ľudské práva (UNHRC) v septembri uviedli, že dospeli k záveru, že Izrael od októbra 2023 pácha v palestínskom Pásme Gazy „genocídu s úmyslom zničiť Palestínčanov“.

Foto: SITA/AP

Vymenili si telá obetí, vykazujú známky mučenia

Vojna v Pásme Gazy vypukla po útoku palestínskych militantov na Izrael zo 7. októbra 2023, pri ktorom zahynulo takmer 1 200 ľudí. Hamas okrem toho zavliekol do Pásma Gazy 251 rukojemníkov. Na začiatku najnovšieho prímeria zadržiaval Hamas zvyšných 20 žijúcich rukojemníkov, ktorých odovzdal v rámci dohody o prímerí. Okrem toho vrátil aj ostatky 26 rukojemníkov a na palestínskom území sa nachádzajú ďalšie dve telá. Hnutie sa od začiatku sťažuje, že nedokáže nájsť všetky telá, a s hľadaním mu pomohli aj napríklad záchranné tímy z Egypta.

Izrael v rámci tejto dohody prepustil takmer 2 000 väznených Palestínčanov a vrátil stovky tiel. Gazské ministerstvo zdravotníctva ešte v októbri uviedlo, že telá, ktoré Izrael odovzdal, vykazujú jasné známky mučenia, zmrzačenia a popravy. Zadržaní Palestínčania mali podľa vyhlásenia ministerstva zrejme aj zviazané ruky a zakryté oči.

