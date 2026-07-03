Počet obetí ničivého zemetrasenia vo Venezuele stúpol na 2595: Nezvestné sú desaťtisíce ľudí, boj s časom pokračuje

Bilancia ničivého zemetrasenia vo Venezuele rastie prakticky každým dňom a záchranári sa obávajú, že konečný počet obetí môže byť výrazne vyšší než súčasné oficiálne údaje. Pod troskami desaťtisícov zničených budov sú stále nezvestné desaťtisíce ľudí a šance na nájdenie ďalších preživších sa s pribúdajúcim časom znižujú. Napriek tomu pátracie tímy z celého sveta pokračujú v náročných záchranných operáciách v nebezpečných podmienkach, ktoré komplikujú dotrasy, nestabilné trosky aj nepriaznivé počasie.
Počet obetí minulotýždňového zemetrasenia vo Venezuele sa zvýšil na najmenej 2595. Zranených je vyše 12 000, oznámila v noci na piatok SELČ dočasná prezidenta Delcy Rodríguezová. Bilancia zo stredy uvádzala 2295 mŕtvych a viac než 11 000 zranených. TASR o tom informuje podľa správy agentúry AFP.
Podľa neoficiálneho, no všeobecne používaného zoznamu, sú nezvestné desaťtisíce ľudí. Organizácia Spojených národov tento týždeň uviedla, že pre Venezuelu obstaráva 10 000 vriec na mŕtvoly. To zhruba naznačuje očakávaný celkový počet obetí.
Tisíce ľudí zostali bez domova
Dva ničivé otrasy so silou 7,2 a 7,5, ktoré Venezuelu zasiahli minulý týždeň v noci na štvrtok, poškodili alebo zničili 58.870 budov a bez strechy nad hlavou sa ocitlo takmer 13 000 ľudí. Rodríguezová je podľa agentúry AP kritizovaná za pomalú a neorganizovanú reakciu na následky zemetrasenia. V noci na piatok na tlačovej konferencii povedala, že vláda neplánuje vytvoriť masové hroby pre obete prírodnej katastrofy.
Rady ľudí čakajúcich na pomoc sa každým dňom predlžujú a mnohí prežívajú len vďaka ochote dobrovoľníkov a darom od spoluobčanov. Svetový potravinový program v utorok vyzval na poskytnutie 50 miliónov dolárov na zabezpečenie stravy pre zhruba 500 000 ľudí vo Venezuele na tri mesiace.
Z trosiek po ôsmich dňoch vytiahli živého muža
Záchranári vo štvrtok po ôsmich dňoch od ničivého zemetrasenia vo Venezuele spod trosiek vyslobodili 43-ročného Hernána Alberta Gil Floresa, ktorý pracoval ako strážnik v obchodnom centre v meste La Guaira. S mužom uväzneným v suteréne sa záchranári skontaktovali cez víkend a záchranná operácia trvala tri dni. TASR o tom píše podľa agentúry AP.
Vzduchová bublina mu zachránila život
Gil Flores bol 24. júna počas otrasov pôdy v malej strážnej búdke. Jej konštrukcia ho ochránila pred smrťou, pretože zadržala betónové trosky a vytvorila vzduchovú bublinu, v ktorej dokázal prežiť. Špecializovaný tím kostarického Červeného kríža v nedeľu v sutinách po prvýkrát zaznamenal známky života a nadviazal s Gil Floresom kontakt. Záchrannú operáciu koordinoval tím čilských hasičov špecializovaný na pátranie a záchranu v mestskom prostredí, ktorý spolupracoval s tímami zo Spojených štátov, Portugalska a Mexika.
Záchranárom prácu komplikovali mimoriadne nestabilné trosky, prívalové dažde a neustále dotrasy. Pomocou teleskopickej kamery udržiavali s Gil Floresom vizuálny kontakt a cez úzku šachtu ho zásobovali vodou a tekutou výživou.
Zemetrasenie poškodilo alebo zničilo 58 870 budov a príbytok stratilo takmer 13 000 ľudí. Podľa odhadov OSN je nezvestných 50 000 osôb.
Pomáhajú aj Slováci
Na záchranných operáciách vo Venezuele sa podieľajú aj slovenskí záchranári, ktorí do krajiny odleteli už niekoľko dní po ničivom zemetrasení. Slovenský tím tvorí 15 príslušníkov Hasičského a záchranného zboru, päť členov Horskej záchrannej služby a štyri špeciálne vycvičené pátracie psy. Záchranári po príchode prevzali pridelený sektor a okamžite začali s prehľadávaním trosiek budov, pod ktorými by sa podľa miestnych obyvateľov mohli stále nachádzať preživší.
„Chodili sme po rôznych troskách rôznych budov, kde sme sa snažili nájsť živé osoby, o ktorých miestni tvrdili, že by sa tu mohli nachádzať. Žiaľ, doteraz sa nám nepodarilo nájsť žiadnu živú osobu,“ uviedli slovenskí záchranári po svojej prvej službe vo Venezuele. Pátracie práce následne prevzala druhá časť tímu, ktorá pokračovala v operáciách v ďalšom pridelenom sektore.
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