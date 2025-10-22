Počasie sa s nami zahráva: Čaká nás oteplenie na 22 °C, no potom príde veľká zmena. Pripravte si zimné bundy

Krátke babie leto sa blíži ku koncu, jeseň sa po teplom dni opäť prihlási o slovo.

Po dňoch, keď sa väčšina Slovenska zobúdzala do hmiel a sychravého počasia, prichádza mierna zmena. Do našej oblasti začal prúdiť teplý a vlhký vzduch od juhozápadu, ktorý prinesie citeľné oteplenie najmä na západnom Slovensku. Hoci sa teploty dostanú na úrovne typické pre začiatok októbra, obloha zostane väčšinou zatiahnutá a miestami zaprší.

Ako informujú iMeteo a Slovenský hydrometeorologický ústav (SHMÚ), počasie u nás momentálne ovplyvňuje tlaková níž so stredom severne od Britských ostrovov. Po jej prednej strane prúdi do strednej Európy teplejší vzduch z Atlantiku, ktorý sa najviac prejaví počas stredy a štvrtka.

Streda bude teplejšia, ale s prevahou oblakov

Počas dnešného dňa bude na väčšine územia oblačno až zamračené, len miestami sa môže krátko ukázať slnko. Vzduch zostane vlhký, preto treba počítať s dažďom alebo mrholením. Na hrebeňoch Tatier sa dokonca môže objaviť sneženie. Zrážok však nebude veľa, podľa SHMÚ by úhrny mali dosiahnuť najviac štyri milimetre. Typicky jesenná, hmlistá atmosféra tak bude pokračovať, no teploty pôjdu mierne nahor.

Najvyššia denná teplota sa bude pohybovať od +9 do +14 °C, pričom na západnom Slovensku, v častiach Žilinského kraja a na Zemplíne môže teplota vystúpiť až k +20 °C. Vo vyšších polohách zostane chladnejšie, vo výške 1500 metrov nad morom bude približne +5 °C. Slabý juhovýchodný vietor dosiahne rýchlosť 3 až 10 metrov za sekundu, v nárazoch miestami až do 14 metrov za sekundu, čo zodpovedá približne 50 kilometrom za hodinu.

Vo štvrtok príde vrchol jesenného oteplenia

Vo štvrtok sa prílev teplého vzduchu ešte zosilní. Podľa SHMÚ postúpi do strednej Európy od západu frontálny systém spojený s tlakovou nížou nad Britskými ostrovmi a Severným morom. Ten so sebou prinesie ďalšie zrážky, no predtým ešte stihne vyvolať najvyššie teploty tohto týždňa.

Počasie bude oblačné až zamračené, miestami sa v noci objaví dážď a počas dňa sa rozšíri najmä do západnej polovice krajiny. Aj keď sa slnko ukáže len výnimočne, teploty budú nezvyčajne vysoké.

Najnižšia nočná teplota sa bude pohybovať od +11 do +6 °C, v dolinách vo východnej polovici Slovenska môže klesnúť aj na +4 °C. Cez deň sa však na juhu a západe Slovenska ortuť teplomerov dostane až na +22 °C. Na severe a v horských oblastiach zostane chladnejšie, tam sa teploty budú držať okolo +10 až +16 °C.

Tento teplý deň bude mať však aj tienistú stránku. Nad pásmom lesa sa očakáva búrlivý vietor až víchrica, v nížinách bude fúkať prevažne južný vietor s rýchlosťou 3 až 9 metrov za sekundu, na západe miestami okolo 11 metrov a v nárazoch až do 65 kilometrov za hodinu.

Po teple príde opäť ochladenie

Krátke oteplenie, ktoré sa prejaví v priebehu štvrtka, nebude mať dlhé trvanie. Podľa meteorológov sa už počas piatka začne počasie opäť meniť. Frontálny systém postúpi ďalej na východ a prinesie so sebou chladnejší vzduch.

Teploty postupne klesnú o 7 až 10 °C, na viacerých miestach sa opäť objaví dážď a v horských oblastiach aj sneženie. Babie leto, ktoré sa ukáže len na krátky okamih, sa tak rýchlo skončí a jeseň sa opäť prihlási o slovo v plnej sile.

