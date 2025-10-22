Orbán bude sklamaný: Stretnutie Trumpa a Putina v Budapešti nebude. Americký prezident povedal dôvod

Americký prezident Donald Trump a jeho ruský partner Vladimir Putin nemajú v pláne stretnúť sa „v najbližšej budúcnosti“, oznámil v utorok vysoký predstaviteľ Bieleho domu, ktorého citovali agentúry Reuters a AFP. Agentúra AP s odvolaním sa na svoj zdroj informovala, že plány na stretnutie lídrov sú nateraz pozastavené.
Trump pritom po minulotýždňovom telefonáte s Putinom oznámil, že sa dohodli na spoločnom stretnutí v maďarskej metropole Budapešť, píše TASR. Cieľom samitu lídrov by bolo zistiť, či dokážu ukončiť vojnu na Ukrajine. Trump minulý týždeň vyjadril očakávanie, že schôdzka by mohla prebehnúť do dvoch týždňov.
Zbytočné stretnutie
Donald Trump napokon vyhlásil, že nechce „zbytočné stretnutie“ so svojím ruským náprotivkom Vladimirom Putinom. „Nechcem zbytočné stretnutie,“ odpovedal Trump novinárom v Bielom dome na otázku, prečo sú plány na stretnutie lídrov nateraz pozastavené. „Nechcem strácať čas, takže uvidíme, čo sa stane,“ pokračoval americký prezident.
Šéf Bieleho domu podľa stanice BBC naznačil, že hlavným bodom nezhody naďalej zostáva odmietnutie Ruska zastaviť boje na súčasnej frontovej línii. Trump minulý týždeň telefonicky hovoril so šéfom Kremľa. Po telefonáte oznámil, že sa s Putinom dohodli na spoločnom stretnutí v Budapešti. Zároveň vyjadril očakávania, že táto schôdzka by sa mohla uskutočniť do dvoch týždňov.
Tento týždeň sa podľa BBC malo uskutočniť aj stretnutie medzi americkým ministrom zahraničných vecí Marcom Rubiom so šéfom ruskej diplomacie Sergejom Lavrovom. Biely dom však uviedol, že ministri mali produktívny telefonický rozhovor a stretnutie už nie je nevyhnutné.
Trump a Putin sa v tomto roku už raz osobne stretli, a to 15. augusta na aljašskej vojenskej základni Elmendorf-Richardson v meste Anchorage. Tento samit sa však skončil bez dohody o prímerí na Ukrajine či konkrétnych záväzkov, no prezidenti USA a Ruska hovorili o „pokroku“.
Americký prezident sa od januárového návratu do úradu usiluje ukončiť vojnu na Ukrajine, pričom sa podľa AFP spoliehal aj na svoj dobrý vzťah s Putinom. Trump však opakovane vyhlásil, že ho Putin sklamal a že mu s ním rýchlo dochádza trpezlivosť.
