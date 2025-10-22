Orbán bude sklamaný: Stretnutie Trumpa a Putina v Budapešti nebude. Americký prezident povedal dôvod

Foto: TASR/AP

Roland Brožkovič
TASR
Hlavným bodom nezhody naďalej zostáva odmietnutie Ruska zastaviť boje na súčasnej frontovej línii.

Americký prezident Donald Trump a jeho ruský partner Vladimir Putin nemajú v pláne stretnúť sa „v najbližšej budúcnosti“, oznámil v utorok vysoký predstaviteľ Bieleho domu, ktorého citovali agentúry Reuters a AFP. Agentúra AP s odvolaním sa na svoj zdroj informovala, že plány na stretnutie lídrov sú nateraz pozastavené.

Trump pritom po minulotýždňovom telefonáte s Putinom oznámil, že sa dohodli na spoločnom stretnutí v maďarskej metropole Budapešť, píše TASR. Cieľom samitu lídrov by bolo zistiť, či dokážu ukončiť vojnu na Ukrajine. Trump minulý týždeň vyjadril očakávanie, že schôdzka by mohla prebehnúť do dvoch týždňov.

Zbytočné stretnutie

Donald Trump napokon vyhlásil, že nechce „zbytočné stretnutie“ so svojím ruským náprotivkom Vladimirom Putinom. „Nechcem zbytočné stretnutie,“ odpovedal Trump novinárom v Bielom dome na otázku, prečo sú plány na stretnutie lídrov nateraz pozastavené. „Nechcem strácať čas, takže uvidíme, čo sa stane,“ pokračoval americký prezident.

Šéf Bieleho domu podľa stanice BBC naznačil, že hlavným bodom nezhody naďalej zostáva odmietnutie Ruska zastaviť boje na súčasnej frontovej línii. Trump minulý týždeň telefonicky hovoril so šéfom Kremľa. Po telefonáte oznámil, že sa s Putinom dohodli na spoločnom stretnutí v Budapešti. Zároveň vyjadril očakávania, že táto schôdzka by sa mohla uskutočniť do dvoch týždňov.

Foto: TASR/AP

Tento týždeň sa podľa BBC malo uskutočniť aj stretnutie medzi americkým ministrom zahraničných vecí Marcom Rubiom so šéfom ruskej diplomacie Sergejom Lavrovom. Biely dom však uviedol, že ministri mali produktívny telefonický rozhovor a stretnutie už nie je nevyhnutné.

Trump a Putin sa v tomto roku už raz osobne stretli, a to 15. augusta na aljašskej vojenskej základni Elmendorf-Richardson v meste Anchorage. Tento samit sa však skončil bez dohody o prímerí na Ukrajine či konkrétnych záväzkov, no prezidenti USA a Ruska hovorili o „pokroku“.

Americký prezident sa od januárového návratu do úradu usiluje ukončiť vojnu na Ukrajine, pričom sa podľa AFP spoliehal aj na svoj dobrý vzťah s Putinom. Trump však opakovane vyhlásil, že ho Putin sklamal a že mu s ním rýchlo dochádza trpezlivosť.

Pozri aj:
Pozri aj tento článok
Rusko pokračuje v útokoch na energetickú infraštruktúru: Kyjev sa opäť ocitol v tme, hlásia obete

Nahlásiť chybu v článku

Uložiť článok
Odporúčané články
Pri natáčaní Priateľov strčil jazyk do úst Rachel a Monike. Jean-Claude Van Damme si vyslúžil prezývku „Van Zúfalec“Pri natáčaní Priateľov strčil jazyk do úst Rachel a Monike. Jean-Claude Van Damme si vyslúžil prezývku „Van Zúfalec“
Kričal, že nechce zomrieť a vbehol do lesa: Zmiznutie Larsa Mittanka v Bulharsku sledujú milióny ľudí, hľadajú ho už 11 rokovKričal, že nechce zomrieť a vbehol do lesa: Zmiznutie Larsa Mittanka v Bulharsku sledujú milióny ľudí, hľadajú ho už 11 rokov
Namiesto 40 € vám stačí aj 7 €: Boli sme v Chorvátsku mimo hlavnej sezóny. Ceny pri tomto klesali, máme pre vás tajné tipyNamiesto 40 € vám stačí aj 7 €: Boli sme v Chorvátsku mimo hlavnej sezóny. Ceny pri tomto klesali, máme pre vás tajné tipy
Skutočná pravda o Matke Tereze: Chorým nedávala lieky, chcela, aby trpeli. Rakovinu tíšila maximálne aspirínomSkutočná pravda o Matke Tereze: Chorým nedávala lieky, chcela, aby trpeli. Rakovinu tíšila maximálne aspirínom
Lenka žije v Turecku: Priemerný mesačný plat je tu 800 až 1 000 eur. Turci sú majstri manipulácie a chronickí klamáriLenka žije v Turecku: Priemerný mesačný plat je tu 800 až 1 000 eur. Turci sú majstri manipulácie a chronickí klamári
Bol jeho veľkým rivalom, Teslu podviedol a vysmial. Thomas Edison je však právom jeden z najlepších vynálezcov histórieBol jeho veľkým rivalom, Teslu podviedol a vysmial. Thomas Edison je však právom jeden z najlepších vynálezcov histórie
Veľké československé tajomstvo: Sovieti si v záhadných skladoch ukryli jadrové zbrane, projekt Javor mal kľúčovú úlohuVeľké československé tajomstvo: Sovieti si v záhadných skladoch ukryli jadrové zbrane, projekt Javor mal kľúčovú úlohu
Český zdravotník brutálne zavraždil 7 pacientov: Obetí môže byť viac, takto heparínový vrah vysvetlil svoje konanieČeský zdravotník brutálne zavraždil 7 pacientov: Obetí môže byť viac, takto heparínový vrah vysvetlil svoje konanie
Okúpete sa vo vode teplej až 42 °C: Len 86 minút od našich hraníc nájdete termálne kúpele, ľudí naštvali jednou vecouOkúpete sa vo vode teplej až 42 °C: Len 86 minút od našich hraníc nájdete termálne kúpele, ľudí naštvali jednou vecou
V 90. rokoch sfanatizoval Slovákov: Aj keď bol drahý, ľudia sa ho nevedeli nabažiť. Úspech McDonaldu už nenapodobnil nikV 90. rokoch sfanatizoval Slovákov: Aj keď bol drahý, ľudia sa ho nevedeli nabažiť. Úspech McDonaldu už nenapodobnil nik
Genealogička Markéta tvorí rodokmene: Takto si viete vypátrať predkov po vlastnej osi. Po roku 1770 to je jednoduchšieGenealogička Markéta tvorí rodokmene: Takto si viete vypátrať predkov po vlastnej osi. Po roku 1770 to je jednoduchšie
Dopravný analytik Drahovský: Ak by sa vlaky zrazili v tuneli, bola by to katastrofa. Toto je najnebezpečnejší spôsob dopravyDopravný analytik Drahovský: Ak by sa vlaky zrazili v tuneli, bola by to katastrofa. Toto je najnebezpečnejší spôsob dopravy

Najnovšie články

Knihy od interez.sk
(A)Sociálne prasa
Od trápneho ticha ku charizmatickej primitivite
19,69 €
Vedecké okienko
100 odpovedí, ktoré vám pomôžu lepšie pochopiť svet okolo nás
17,90 €
Podľa skutočnej udalosti
Neuveriteľné príbehy o prežití, ktoré ukazujú ľudskú nezlomnosť
16,90 €
Cestovateľ
Život cestovateľa bez filtrov, ktorý by si niekedy zaslúžil cenzúru
17,90 €
Testované na ľuďoch
(Ne)etické experimenty, v ktorých vedci neváhali prekročiť všetky hranice
14,90 €
Nedocenení
Príbehy vedcov, ktorých ignoroval svet
16,90 €
Vražedko
Červené na čiernobielom
24,90 €
Ako vedieť všetko
Lepšími otázkami k lepším odpovediam
16,90 €
Urostorky
Bizarné príbehy z nemocnice
18,90 €
Príbeh detektíva
Hon na sériového vraha Ondreja Riga
18,90 €
Zobraziť viac