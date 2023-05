Herečka si myslela, že zomrie, filmári chceli vycvičiť živého žraloka: 10 vecí, ktoré ste o filme Čeľuste nevedeli

Thriller Čeľuste vznikol v roku 1975 pod taktovkou režiséra Stevena Spielberga. Spolu s ďalšími filmami sa zaradil medzi diela, ktoré aj po rokoch ľudia poznajú aspoň podľa názvu. Toto ste o ňom možno netušili.

V článku sa dozviete aj: prečo sa v prvých 81 minútach filmu žralok ani neobjavil;

prečo museli z pľacu vyhodiť autora knihy, ktorá vznik filmu inšpirovala;

prečo štúdio Universal podalo žalobu;

prečo musel jeden z hercov počas natáčania utekať do Kanady.

Producenti chceli pôvodne vytrénovať skutočného žraloka

Ako informuje portál Eightieskid, producenti pôvodne plánovali zahrať sa s prírodou a do filmu vytrénovať skutočného žraloka. Našťastie, pomerne skoro si uvedomili, že žralok nie je delfín a predvádzať triky sa len tak ľahko nenaučí, museli preto prísť s náhradným plánom.

Spielberg napokon rozhodol, že najmúdrejšie bude vyrobiť tri obrovské robotické makety žraloka. Nebol to práve najlacnejší špás, každá z makiet stála vyše 250 000 dolárov. Makety dostali pomenovanie Bruce. Vedeli ste, že sa tak volal aj Spielbergov právnik?

Zaujímavý je aj fakt, že makety mali dve sady zubov. Jedna sada bola tvrdá a druhá mäkká. Počas natáčania Quintovej smrti mal podľa portálu The Daily Jaws Bruce nasadené mäkké zuby, aby sa herec neporanil.

Film urobil žralokom zlé meno

Po odvysielaní filmu množstvo ľudí uverilo, že žraloky sú krvilačné vraždiace beštie. Po celom svete preto podľa portálu What Culture stúpol počet človekom zabitých žralokov. Autora knihy, ktorá vznik filmu inšpirovala, Petera Benchleyho, kvôli tomu trápili výčitky svedomia.

V roku 2002 napokon publikoval knihu, v ktorej píše o tom, ako nespravodlivo sú žraloky v médiách vykresľované. Až do svojej smrti v roku 2006 bojoval proti krutostiam páchaným na žralokoch a stal sa dokonca lektorom, žiakom prednášal o ochrane morí. V jednom z rozhovorov priznal, že ak by vedel, aký to bude mať dopad, nikdy by knihu, ktorá Spielberga inšpirovala, nenapísal.

Benchleymu sa nepáčil záver, z natáčania ho vyhodili

Filmári sa nie vždy striktne držia knižnej predlohy, niekedy je jednoducho nutné urobiť zopár zmien a podobne to bolo aj v prípade Čeľustí. V knihe Hoppera zabije žralok, Quint sa utopí po tom, ako sa zachytí o lano a okolo bezmocného Brodyho vo vode krúži krvilačné zviera. Náhle však žralok zomrie na následky vyčerpania a krvácania.

Podľa Spielberga bol takýto záver nudný a chcel niečo, pri čom diváci zabudnú aj dýchať. Benchley však bol zo Spielbergových nápadov frustrovaný a po tom, čo proti zmenám niekoľkokrát ostro protestoval, ho z pľacu vyhodili. Neskôr ale spisovateľ priznal, že Spielberg mal pravdu.

Žralok sa prvých 81 minút vo filme ani neobjavil

Steven Spielberg bol spočiatku naozaj nespokojný s tým, ako makety žraloka vyzerali. Prvých 81 minút sa preto Bruce vo filme ani neobjavil. Ako ale píše web Edfilmfest, režisér to využil vo svoj prospech. Vďaka tomu, že filmová beštia ostala tak dlho pred zrakmi divákov ukrytá, napätie sa natoľko vystupňovalo, že by sa dalo krájať. Aj to napokon prispelo k tomu, že sa film tešil masívnemu úspechu.

Film mal mať pôvodne pod palcom iný režisér

Film Čeľuste sa síce do dejín zapísal ako dielo Stevena Spielberga, no pôvodne ho mal na starosti Dick Richards. Podľa portálu Eightieskid ho ale vyhodili po stretnutí s producentmi, a to kvôli tomu, že namiesto žraloka hovoril neustále o veľrybe.

Bolo tak jasné, že žraloka od veľryby jednoducho nedokáže rozoznať. Producenti Richardsovi oznámili, že nejdú natáčať Moby Dick a ukázali mu dvere.

Štúdio Universal zažalovalo Talianov

V roku 1982 taliansky režisér Enzo G. Castellari natočil film s názvom The Last Shark (Posledný žralok), pritom Čeľuste nehanebne skopíroval. Neexistuje aspekt, v ktorom by sa „jeho dielo“ na Čeľuste nepodobalo.

Štúdio Universal sa rozhodlo, že to nenechá len tak a podalo žalobu. Napokon sa podarilo dosiahnuť, že taliansky film nebol v Amerike nikdy odvysielaný. Legálne sa nevysiela ani v televízii a nebol vydaný ani na DVD.