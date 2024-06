Divákov čaká ešte viac incestov, drakov a krvavých intríg: Seriál Rod Draka dostal ďalšiu sériu

Nestáva sa to často, ale nie je to výnimka. Pri veľkých seriálových hitoch sa to však očakávať dá. Aj napriek všetkému ale rozhodnutie HBO všetkých fanúšikov sveta Game of Thrones prekvapilo. Stanica si totiž krátko pred samotnou premiérou druhej série spin-offu Rod Draka rovno u tvorcov objednala aj tretiu.

Informáciu potvrdil portál The Hollywood Reporter. Obnovenie seriálu Rod Draka (House of the Dragon) na ďalšiu sériu s bližšie nešpecifikovaným počtom epizód prišlo len pár dní pred premiérou nových epizód. Stanica HBO tak očividne projektu verí a do budúcna s ním počíta.

Obnovenie na tretiu sériu prišlo najmä z dôvodu, že prvé recenzie kritikov sú viac než priaznivé. Mnohí vo svojich hodnoteniach hovoria, že nové epizódy Rodu Draka prekonávajú akékoľvek očakávania, pričom príbeh nezostáva svojej šokujúcej povesti nič dlžný. Viac sa dočítate v našom predchádzajúcom článku.

Prvú epizódu uvedie HBO na svojich obrazovkách už túto nedeľu 16. júna. V rovnaký deň sa jej dočkajú aj predplatitelia streamovacej služby Max.

