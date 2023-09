Niekoľko hercov zomrelo, ďalší sa rozviedli, či bojovali s chorobami. Podľa fanúšikov je seriál Game of Thrones prekliaty

Médiá v posledných dňoch obletela správa, že Sophie Turner a Joe Jonas sa rozvádzajú, a to napriek tomu, že dvojica pôsobila šťastne a len nedávno sa im narodilo druhé dieťa. Manželstvo sa ale rozpadlo aj ďalšiemu hercovi zo seriálu Game of Thrones. Ďalší bojovali s vážnymi zdravotnými problémami. Podľa niektorých fanúšikov je seriál prekliaty.

Článok pokračuje pod videom ↓

Rozvody a boj s alkoholom

Ako píše web Mail Online, medzi hviezdy seriálu Game of Thrones patrí aj Sophie Turner, ktorá v seriáli stvárnila Sansu Stark. Žiaľ, patrí medzi herečky, ktorých manželstvo sa rozpadlo napriek tomu, že navonok pôsobilo idylicky. Jej manžel Joe Jonas tento týždeň po štyroch rokoch manželstva oficiálne požiadal o rozvod, pritom len nedávno dvojica privítala druhého potomka. Sophie Turner ale nie je jediná herečka z populárneho seriálu, ktorú postihlo nešťastie.

Jej kolegyňa Maisie Williams sa vo februári rozišla so svojím priateľom Reubenom Selbym po 5-ročnom vzťahu. Dvadsaťpäťročná herečka to začiatkom roka oznámila na svojich sociálnych sieťach. Kit Harington získal celosvetovú slávu vďaka úlohe Jona Snowa. Po skončení seriálu v roku 2019 však bojoval so závislosťou od alkoholu a s depresiami.

V rozhovore pre The Sunday Times úprimne priznal, že po skončení natáčania si prešiel príšerným obdobím. Dokonca uvažoval nad ukončením svojho života. Našťastie, vyhľadal odbornú pomoc a podarilo sa mu dostať sa z najhoršieho.

Herecký svet zasiahlo niekoľko smutných úmrtí

Fanúšikov šokovalo, keď koniec manželstva ohlásil Jason Momoa. Aj keď s Lisou Bonet oficiálne uzavreli manželstvo len pred 4 rokmi, pár tvorili 16 rokov. Nesmierne náročným obdobím si prešla aj Emilia Clarke, ktorá stvárnila Daenerys Targaryen. Krátko po dokončení prvej série skončila v nemocnici kvôli aneuryzme v mozgu. Ide o život ohrozujúci stav, tretina pacientov zomiera okamžite, alebo krátko po jej prekonaní.

V tých najhorších momentoch Emilia prosila personál nemocnice, aby ju nechali zomrieť. Objavila sa totiž ďalšia aneuryzma a po nevydarenej operácii sa herečka prebudila v agónii. Lekári ju museli operovať znova a v nemocnici strávila niekoľko týždňov.

Hviezda seriálu Game of Thrones Diana Rigg (hrala Oleannu Tyrell) zomrela v septembri 2020 vo veku 82 rokov po krátkom boji s rakovinou. Jej hereckých kolegov správa zdrvila a mnohí o nej písali, že bola vskutku skvelým človekom a úžasnou herečkou. Herec BJ Hogg, ktorý hral Addama Marbranda v prvej sérii seriálu, zomrel v máji 2020 vo veku 65 rokov. V roku 2020 naposledy vydýchol aj herec Darren Kent, ktorý v Game of Thrones hral pastiera kôz. Bojoval okrem iných zdravotných ťažkosti aj s osteoporózou, artritídou a mimoriadne zriedkavým kožným ochorením.