Po dvoch rokoch sa vrátil seriál, ktorý diváci milujú. Nájdete ho na streamovacej službe

Fanúšikovia mysteriózneho seriálu Cesta von (From) sa konečne dočkali. Na obrazovky streamovacej služby HBO Max prichádza nová štvrtá séria, ktorá môže priniesť množstvo odpovedí na otázky, ktoré im vŕtajú hlavou.
Seriál začal veľmi zaujímavou zápletkou – rodina počas jazdy autom narazí na spadnutý strom a už nie je cesty späť, uviazne v paralelnom svete, z ktorého zdanlivo niet úniku. Postupne spoznávame aj ďalších obyvateľov tohto záhadného miesta so zaujímavými príbehmi a snažíme sa s nimi pátrať po tom, ako sa dostať von.
Na ČSFD mu po troch sériách svieti vysoké hodnotenie 74 % a diváci preto majú na tvorcov vysoké nároky. Zatiaľ zostalo vo vzduchu visieť množstvo otázok a už nie jeden koniec seriálu nedokázal uspokojiť očakávania fanúšikov. Veríme však, že to nebude prípad tohto.
Prví diváci sú nadšení
Nová štvrtá séria prichádza po dvoch rokoch čakania a prináša desať epizód, ktoré nám streamovacia služba bude dávkovať raz týždenne, vždy v pondelok.
Podľa prvých divákov, ktorí ju mali možnosť vidieť, jej svieti na ČSFD rating až 86 %, no zatiaľ svoj názor vyjadrilo iba pár ľudí. Ale sme zvedaví, či sa štvrtej sérii podarí udržať si túto vysoko nastavenú latku.
