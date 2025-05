Po 24 rokoch máme nového Harryho, Hermionu a Rona: Môžu zarobiť milióny, ľudia nešetria kritikou, nepáčia sa im dve veci

Konečne sme sa dočkali a spoznali sme nových predstaviteľov obľúbenej čarodejníckej trojice. Pred pár hodinami boli odhalení mladí herci, ktorí stvárnia Harryho Pottera, Hermionu Grangerovú a Rona Weasleyho v pripravovanom seriáli, ktorý nanovo oživí populárnu knižnú ságu.

„Privítajte, prosím, Dominica McLaughlina ako Harryho Pottera, Arabellu Stantonovú ako Hermionu Grangerovú a Alastaira Stouta ako Rona Weasleyho v pôvodnom seriáli HBO Harry Potter,“ uviedla spoločnosť vo svojom príspevku.

Okamžite sa stal virálnym a získal už cez 600-tisíc srdiečok. Avšak ak by ste ho chceli na Instagrame komentovať, nepochodili by ste. Účet pri tomto príspevku komentovanie vypol. Internet však zaplavili najrôznejšie reakcie.

Na sociálnej sieti X sa začali objavovať aj fotografie, na ktorých je nová herecká trojica porovnávaná s filmovými predstaviteľmi týchto hrdinov, ktorých stvárnili Daniel Radcliffe, Emma Watson a Rupert Grint. „Dokonalé obsadenie,“ priznala nadšená fanúšička. No nie každý srší šťastím a ako sa dalo čakať, hlavnou výčitkou mnohých je farba pleti nového obsadenia.

„Existuje dôvod, prečo Hermiona už nie je beloška? Myslím, že ho poznáme, byť belochom je v roku 2025 škaredá vec,“ ohradil sa nespokojný komentujúci. Niekto mu ale oponoval a vysvetlil, že nového Harryho Pottera budú sledovať deti akejkoľvek farby pleti a nad týmto sa nebudú zamýšľať.

Niektorí fanúšikovia Harryho Pottera už teraz verejne priznávajú, že majú problém predovšetkým s novým Snapom, ktorého stvárni herec tmavej farby pleti — Paapa Essiedu. „S ním nebudem nikdy okej. Mal by ho hrať Adam Driver,“ objavilo sa na internete odporúčanie.

New Harry Potter cast has been revealed! pic.twitter.com/B7wl1xefhm

— FandomWire (@FandomWire) May 28, 2025