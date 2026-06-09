Kotlár odmietol podporiť novelu o verejnom zdraví: Chce predložiť vlastný návrh. Poslanci ju napriek tomu schválili

Splnomocnenec vlády SR pre preverenie procesu riadenia a manažovania zdrojov počas pandémie COVID-19 Peter Kotlár nepodporí v druhom čítaní v parlamente vládny návrh novely zákona o ochrane, podpore a rozvoji verejného zdravia. Dôvodom je, že návrh má podľa neho nedostatočné a nejednoznačné definície epidémie a pandémie.
V septembri plánuje predložiť vlastný poslanecký návrh. TASR o tom informoval Kotlár. Splnomocnenec predložil k novele pozmeňovací návrh, ktorého cieľom bolo zaviesť do zákona objektívne a merateľné kritériá na vyhlasovanie epidemických a pandemických stavov.
Navrhuje nové definície
Navrhoval, aby bola epidémia definovaná na základe sedemdňovej incidencie klinicky chorých osôb na 100 000 obyvateľov, pričom za referenčný epidemický prah by sa považovala hodnota dlhodobo používaná pri sezónnej chrípke, priblížil Kotlár. Zároveň navrhol zohľadňovať aj smrtnosť ochorenia, aby boli prijímané opatrenia primerané jeho závažnosti.
Súčasťou návrhu bola podľa poslanca aj nová definícia pandémie, ktorá by okrem globálneho rozšírenia ochorenia vyžadovala preukázateľne zvýšenú chorobnosť, úmrtnosť, závažné zdravotné komplikácie, preťaženie zdravotného systému a významné spoločenské či ekonomické vplyvy. Kotlár zároveň navrhol zavedenie nového právneho pojmu „stav ohrozenia zavlečením pandemického patogénu na územie Slovenskej republiky“. Ten by umožňoval prijímať preventívne opatrenia ešte pred rozšírením nákazy na území štátu, tvrdí.
Kritizuje rozhodovanie počas pandémie
Kotlár mieni, že rozhodovanie štátnych orgánov počas pandémie COVID-19 sa často opieralo o ukazovatele, ktoré nedostatočne odrážali skutočný rozsah a závažnosť ochorenia. Chýbajúce presné zákonné definície podľa neho vytvárali priestor na prijímanie mimoriadnych opatrení bez jasne stanovených objektívnych kritérií.
„Legislatíva musí byť postavená na exaktných, transparentných a vedecky overiteľných parametroch. Len tak dokážeme zabezpečiť, aby boli budúce opatrenia primerané reálnej epidemiologickej situácii a aby sa neopakovali chyby, ktorých dôsledky zasiahli celú spoločnosť,“ uviedol Kotlár.
Pozmeňovací návrh neprešiel
Keďže pozmeňovací návrh nezískal potrebnú podporu v parlamente, splnomocnenec avizuje, že v septembri predloží vlastný poslanecký návrh novely zákona. Jeho cieľom bude upraviť definície epidémie, pandémie a súvisiacich mimoriadnych stavov tak, aby zodpovedali súčasným poznatkom epidemiológie a poskytovali rámec pre rozhodovanie štátu počas budúcich zdravotných kríz.
Parlament novelu schválil aj napriek Kotlárovým výhradám
Poslanci Národnej rady SR novelu zákona napokon schválili aj napriek výhradám splnomocnenca vlády pre preverenie procesu riadenia a manažovania zdrojov počas pandémie COVID-19 Petra Kotlára.
Jednou z najvýraznejších zmien schválenej novely je zákaz využívania solárií osobami mladšími ako 18 rokov. Prevádzkovatelia po novom nebudú môcť poskytovať služby opaľovania kože pomocou umelých UV žiaričov neplnoletým zákazníkom.
Ministerstvo zdravotníctva zdôvodnilo zmenu zdravotnými rizikami spojenými s ultrafialovým žiarením. Podľa rezortu viaceré odborné výskumy preukázali, že ľudia, ktorí pravidelne navštevujú soláriá, majú výrazne vyššie riziko vzniku melanómu kože. Práve mladiství patria medzi najohrozenejšie skupiny, keďže ich pokožka je citlivejšia a menej odolná voči účinkom UV žiarenia.
Účinnosť od polovice júla
Novela prináša aj ďalšie zmeny v oblasti verejného zdravotníctva. Rozširujú sa kompetencie orgánov verejného zdravotníctva a do zákona pribudnú nové epidemiologické pojmy vrátane definície pandémie. Súčasťou schváleného znenia je aj zníženie administratívnej záťaže pri organizovaní zotavovacích podujatí.
Poslanci zároveň schválili pozmeňujúci návrh SNS, ktorým sa z novely vypustili niektoré ustanovenia týkajúce sa zariadení starostlivosti o ľudské telo. Novela má nadobudnúť účinnosť 15. júla.
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