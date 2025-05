Ľudí totálne nahneval koniec The Last of Us, hovoria, že je hlúpy. Hlavnú hviezdu nenávidia a adresujú jej drsnú kritiku

Druhá séria seriálu The Last of Us, vychádzajúca z rovnomennej hernej predlohy, sa dočkala svojho konca, no nie všetci diváci sú spokojní. Viacerí dokonca nešetria tvrdým hejtom.

Slovenskí a českí diváci udelili siedmej a zároveň finálnej epizóde hodnotenie slabých 65 %. Pre porovnanie, druhá séria obstála na základe recenzií jednotlivých častí podstatne horšie než prvá, a hodnotenie až pri štyroch z nich kleslo na túto úroveň. Výsledkom je, že kým prvá séria dostala celkové hodnotenie vysokých 80 %, pri druhej je to 70 %.

Kritika sa valila po premiére každej jednej epizódy okrem iného aj na ústrednú predstaviteľku Bellu Ramsey, ktorá stvárňuje Ellie, a inak to nie je ani v tomto prípade.

Ešte viac divákom vadí úplný záver

Ak ste nestihli túto časť zhltnúť, nemusíte sa obávať, nič bližšie vám neprezradíme. No v reakciách ľudí sme si všimli, že sa im posledné minúty druhej série vôbec nezdali.

„Finále mi prišlo, aj keď vizuálne stále pekné, dejovo zmätené, unáhlené a miestami aj hlúpe,“ podotkol jeden z nespokojných fanúšikov. Niekoho dokonca koniec sklamal natoľko, že priznal, že pripravovanú tretiu sériu si už nepozrie. „Tretiu sériu určite už pozerať nebudem. Ani štvrtú a ani piatu. Ani spin off. Ani sequel. Ani prequel. Ani voľné pokračovanie zasadené do sveta Last of Us,“ reagoval nahnevane na prístup, s akým sa dnes v seriálovom svete pracuje.

Situácia s Bellou Ramsey sa vyhrotila natoľko, až sa o nej začalo hovoriť ako o „najnenávidenejšej hviezde Hollywoodu“. Hindustan Times približuje, že na internete môžeme naraziť na množstvo diskusií, ktoré majú spoločné jedno — nenávisť k seriálovej Ellie. Vo výčitkách sa spomína, že sa nepodobá na postavu z hernej predlohy, avšak nepodobal sa ani Joel v prevedení Pedra Pascala, no to nikomu radikálne neprekážalo.

Tretia séria seriálu je v procese výroby a očakáva sa, že by sme ju mohli dostať v roku 2026.