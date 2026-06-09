AllatRa vystúpila v Bruseli: Europoslanci varujú pred dezinformáciami a hovoria o reputačnom riziku

Spoločnosť Allatra a Európsky parlament

Ilustračná foto: Facebook - AllatRa TV Česko-Slovensko, TASR - Jaroslav Novák

Nina Malovcová
Organizácia spájaná s konšpiráciami dostala priestor v Bruseli.

Kontroverzné hnutie AllatRa sa opäť dostalo do centra pozornosti. Jeho výskumné centrum získalo priestor na podujatie v Európskom parlamente, proti čomu sa ohradili českí a slovenskí europoslanci. Tvrdia, že organizácia môže poškodzovať dôveryhodnosť europarlamentu.

Ako informoval portál SME prostredníctvom projektu EU Brief, výskumné centrum AllatRa GRC vo februári zorganizovalo v Bruseli podujatie venované rizikám nanoplastov. Konferencia sa uskutočnila v priestoroch Európskeho parlamentu a jej spoluorganizátorom bol český europoslanec Ondřej Knotek z frakcie Patrioti pre Európu.

Europoslanci hovoria o reputačnom riziku

Prítomnosť organizácie v europarlamente vyvolala kritiku viacerých poslancov. Medzi signatármi sťažnosti boli českí europoslanci Danuše Nerudová a Jan Farský, ako aj slovenský europoslanec Martin Hojsík.

V sťažnosti upozornili, že AllatRa bola v minulosti opakovane spájaná s proruskými naratívmi a ruskými dezinformačnými sieťami. Podľa nich môže organizovanie podujatí tejto skupiny v priestoroch Európskeho parlamentu predstavovať reputačné riziko a prispieť k jej legitimizácii.

Slovenský europoslanec Martin Hojsík
Foto: TASR/Jakub Kotian

„AllatRa je sekta, ktorá preniká do politických a bezpečnostných štruktúr v Európe,“ vyhlásil Hojsík. Zároveň tvrdí, že organizácia sa snaží zastrašovať ľudí, ktorí sa zaoberajú jej aktivitami. Prípadom sa zaoberali aj kvestori Európskeho parlamentu. Napokon však dospeli k záveru, že neexistujú dostatočné dôvody na začatie vyšetrovania. Podľa ich stanoviska sa nepodarilo nájsť presvedčivé a jednoznačné dôkazy o prepojení výskumného centra na ruské dezinformačné siete.

Organizácia odmieta prepojenie na Rusko

AllatRa vznikla na Ukrajine a dnes sídli v Spojených štátoch. Sama o sebe tvrdí, že sa venuje otázkam životného prostredia, planetárnym rizikám, ochrane ľudských práv a slobôd. Jej kritici však poukazujú na viaceré kontroverzie. Investigatívne centrum Jána Kuciaka v minulosti upozornilo, že hnutie vykazuje znaky sekty a prostredníctvom projektu Tvorivá spoločnosť šíri pseudovedecké tvrdenia či konšpiračné teórie.

Slovenské ministerstvo vnútra ho ešte v roku 2023 označilo za hybridnú hrozbu. Ukrajinská bezpečnostná služba SBU navyše označila AllatRu za proruskú náboženskú sektu. Jej zakladateľ Igor Danilov je na Ukrajine vyšetrovaný pre podozrenie z vlastizrady.

Organizácia tieto obvinenia odmieta. Tvrdí, že nie je súčasťou ruských dezinformačných sietí a odsudzuje ruskú agresiu proti Ukrajine. Jej predstavitelia zároveň pripomínajú, že Rusko ju v minulosti označilo za nežiaducu a neskôr za extrémistickú organizáciu.

AllatRa vyvoláva kontroverzie už roky

Diskusia o pôsobení AllatRy v Európskom parlamente nie je prvým prípadom, keď sa hnutie dostalo do centra pozornosti. Organizácia bola v minulosti spájaná s konšpiračnými teóriami o pandémii, klimatických zmenách či fungovaní svetových elít. Kritici jej vyčítajú aj šírenie pseudovedeckých tvrdení a naratívov, ktoré podľa nich nahrávajú ruskej propagande.

Na Slovensku sa o AllatRe intenzívnejšie hovorilo najmä po výpovediach bývalých členov a členiek hnutia. Tí opisovali fungovanie organizácie ako prostredie založené na silnom vplyve vodcu a šírení rôznych ezoterických a konšpiračných predstáv. Niektorí bývalí členovia tvrdili, že organizácia postupne opustila pôvodné deklarované ciele zamerané na osobný rozvoj a začala sa venovať geopolitickým témam či aktivitám, ktoré podľa nich mali politický rozmer.

Pozornosť vyvolali aj tvrdenia o údajnej manipulácii členov, koordinovanom pôsobení na sociálnych sieťach či kontroverzných praktikách spájaných s projektom Tvorivá spoločnosť, ktorý z AllatRy vzišiel. Samotné hnutie dlhodobo odmieta, že by šírilo dezinformácie alebo bolo napojené na ruské záujmy.

Interez sa fungovaniu AllatRy venoval už v minulosti. Priniesli sme napríklad výpoveď bývalej členky, ktorá hovorila o šírení konšpiračných teórií, podpore proruských naratívov či kontroverzných tvrdeniach o boji proti klimatickým zmenám. O téme sme písali aj v súvislosti s aktivitami projektu Tvorivá spoločnosť a kauzou, ktorá vyvolala pozornosť na Slovensku aj v Česku.

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