„Najlepšie miesto na život na svete“ láka platom 5 100 €: Cudzinci odhalili jeho temné stránky

Ulice mesta Kodaň

Foto: Unsplash

Michaela Olexová
Kodaň dlhodobo panuje v rebríčkoch najlepších miest na život na svete, pričom Dánsko sa všeobecne radí medzi najšťastnejšie krajiny v Európe.

Prispieva k tomu vysoká životná úroveň, nadpriemerné mzdy, bezpečnosť, kvalitná zdravotná starostlivosť, rozvinutá infraštruktúra, úroveň školstva, množstvo zelene, silný dôraz na rovnováhu medzi pracovným a súkromným životom, inovatívne mestské projekty… A zoznam by mohol pokračovať aj ďalej. Poďme sa pozrieť na dôvody, prečo život v dánskej metropole môže stáť za to, a komu zas vyhovovať nemusí.

Dánsko sa dnes radí medzi krajiny s najvyššími priemernými mzdami v Európskej únii. Podľa údajov na rok 2026 sa hrubý mesačný priemer pohybuje okolo 5 100 €, pričom vyššie príjmy v EÚ dosahujú len Luxembursko a Švajčiarsko.

„Po všetkých zrážkach zamestnancovi zostane približne 60 až 65 % z tejto sumy,“ dopĺňa portál. V prípade samotnej Kodane je platový priemer ešte vyšší, čo je prispôsobené aj vysokým nákladom na život.

Rovnováha medzi prácou a súkromím a pohodlný život

Dán z Kodane uvádza, že by inde žiť nechcel. Vyzdvihuje najmä bezpečnosť, stabilné pracovné prostredie a vysokú mieru flexibility. Spolu s manželkou pracujú menej než 40 hodín týždenne a často majú možnosť pracovať z domu. Upozorňuje, že notoricky známu vysokú daňovú záťaž – približne 40 % príjmu, pričom DPH je na úrovni 25 % – obyvatelia takmer nevnímajú. Okrem toho sa premieta do kvalitných verejných služieb a vysokého životného štandardu.

„Celkovo je tu ideálny život, pokiaľ ide o rovnováhu medzi prácou a súkromím, finančnú istotu a infraštruktúru pre rodiny s deťmi. Žijeme pohodlne a máme priestor aj na sporenie. Užívať si môžem dlhé jarné noci, hoci zima a tma sú drsné,“ opisuje.

Ulice mesta Kodaň
Foto: Unsplash

Mesto zároveň neustále prichádza s rôznymi inováciami. Ako sme vás informovali, príkladom je projekt CopenPay, ktorý vystihuje filozofiu mesta: „CopenPay vás odmení za objavovanie Kodane prostredníctvom dobrých skutkov.“ 

Projekt funguje na princípe motivovania k ekologickejšiemu správaniu a k dobrým skutkom. Za voľbu udržateľnej dopravy, ako je bicykel alebo verejná doprava, či za zapojenie sa do ekologických aktivít, ako je čistenie pláží alebo diskusie o životnom prostredí, získavajú ľudia odmeny v podobe bezplatných atrakcií, dopravy či jedla, nápojov grátis či dokonca wellness služieb.

Aj Kodaň má tienisté stránky

Samozrejme, nič v skutočnom svete nebýva iba ružové. Rovnako aj Kodaň má svoje temné stránky, ktoré treba zvážiť.

Pre ľudí s výrazne spoločenskou alebo spontánnou povahou môže byť prekvapením sociálny život. Expat zo Stredomoria spomína, že v meste úplne chýba spontánnosť a väčšina stretnutí sa plánuje striktne vopred. S týmto pohľadom súhlasí aj Dán, ktorý opisuje, že pre prirodzene spontánnych ľudí je to pomerne skľučujúce.

Viacerí expati zároveň upozorňujú, že budovanie sociálnych väzieb môže byť pre cudzincov pomerne zdĺhavé a náročné. Hoci je angličtina bežne používaná, znalosť dánčiny sa často ukazuje ako kľúčová – najmä pri dlhodobom usadení sa a integrácii do spoločnosti. Niektorí tiež zdôrazňujú, že bez dánčiny je snaha nájsť si stabilnejšie pracovné uplatnenie ako boj s veternými mlynmi.

Ulice mesta Kodaň
Foto: Unsplash

Ďalším faktorom sú vysoké životné náklady, ktoré patria – podobne ako platy – medzi najvyššie v Európe. Viacerí miestni preto varujú, že presun bez jasnej pracovnej perspektívy je veľkým riskom, najmä pre nešpecializovaných pracovníkov bez znalosti jazyka. Príležitosti sa však podľa nich dajú nájsť napríklad v gastronómii, kde dlhodobo chýba pracovná sila.

Mnohí na záver spomínajú aj klimatický aspekt. Dlhé zimy bez svetla a chladné počasie môžu byť psychicky náročné. Jeden z talianskych expatov to opisuje slovami: „V zime môžeš tak maximálne ostať vo vnútri, piť pivo a hrať hry. Dá sa na to zvyknúť, ale chce to čas.“

Najlepšie miesto na život na svete?

Napriek tomu však Kodaň láka spektrom predností. Portál Time Out ju vo svojom článku označuje dokonca za najlepšie mesto na život na svete.

Vyzdvihuje najmä rozvinutú infraštruktúru, množstvo zelene, pešiu dostupnosť a celkovú kvalitu života. Hodnotenie zohľadňuje aj stabilitu a bezpečnosť, zdravotnú starostlivosť, kultúrne vyžitie, životné prostredie či úroveň vzdelávania.

Ulice mesta Kodaň
Foto: Unsplash

Kodaň sa o prvé priečky dlhodobo delí s Viedňou, ktorej sme sa venovali v samostatnom článku. Pravidelne sa umiestňuje aj na popredných miestach rebríčkov hodnotiacich najšťastnejšie mestá sveta.

V hodnotení najlepších miest na život na rok 2025 získala Kodaň 98 bodov zo 100 v kategóriách vzdelávanie, stabilita a infraštruktúra. Ak zvažujete aj ďalšie alternatívy, za Kodaňou sa v rebríčku umiestnili Viedeň, Zürich, Melbourne, Ženeva, Sydney, Osaka, Auckland, Adelaide a Vancouver.

Pozri aj:
Pozri aj tento článok
Našli sme top miesto na život v Európe: Skrytý klenot vás vyjde na 506 €…

Nahlásiť chybu v článku

Uložiť článok
Odporúčané články
Druhý pilier čakajú zmeny, štát na ľudí prichystal „pascu“. Podľa odborníka by sme sa nemali nechať oklamať
Dôchodky
Druhý pilier čakajú zmeny, štát na ľudí prichystal „pascu“. Podľa odborníka by sme sa nemali nechať oklamať
Pri únose lietadla zomrel pilot. Slovák túžil utiecť z Československa, vo väzení spáchal samovraždu
Pri únose lietadla zomrel pilot. Slovák túžil utiecť z Československa, vo väzení spáchal samovraždu
Ľudia sa boja vrátiť zle načapované pivo. Odborník radí, ako ho rozoznať a čo si všímať
Ľudia sa boja vrátiť zle načapované pivo. Odborník radí, ako ho rozoznať a čo si všímať
Barča a Marek sa vybrali na cestu okolo sveta v dodávke: Prezradili svoje mesačné náklady
Barča a Marek sa vybrali na cestu okolo sveta v dodávke: Prezradili svoje mesačné náklady
Expertka na pracovné vzťahy radí, ako si pýtať vyšší plat. Navštívili sme najkrajšiu slovenskú dolinu
Expertka na pracovné vzťahy radí, ako si pýtať vyšší plat. Navštívili sme najkrajšiu slovenskú dolinu
Miloš je umelecký kováč: Za celú zbroj zaplatíte aspoň 5 000 €, čakáte aj 5 rokov
Miloš je umelecký kováč: Za celú zbroj zaplatíte aspoň 5 000 €, čakáte aj 5 rokov
Ambroise Paré položil základy pre modernú medicínu. Zmrzačil pritom nejedno dieťa, rezal im ďasná
Ambroise Paré položil základy pre modernú medicínu. Zmrzačil pritom nejedno dieťa, rezal im ďasná
Navštívili sme najkrajšiu slovenskú dolinu, akú sme kedy videli. Čaká tu na vás priezračné pleso
Tip na výlet
Navštívili sme najkrajšiu slovenskú dolinu, akú sme kedy videli. Čaká tu na vás priezračné pleso
Vláda sa masaker stále snaží ututlať. Pokojná manifestácia sa v Číne zmenila na peklo, o ktorom sa nehovorí
Vláda sa masaker stále snaží ututlať. Pokojná manifestácia sa v Číne zmenila na peklo, o ktorom sa nehovorí
Bežecký tréner Ďurica: Nebežec sa vie na 5 km preteky pripraviť za 3 mesiace. Polmaratón odporúčam až po viac ako pol roku
Bežecký tréner Ďurica: Nebežec sa vie na 5 km preteky pripraviť za 3 mesiace. Polmaratón odporúčam až po viac ako pol roku
Nové predajne rastú ako z vody. Lidla či Kauflandu sa dočkajú aj menšie mestá, nezaostáva ani Billa či Tesco
Obchodné reťazce
Nové predajne rastú ako z vody. Lidla či Kauflandu sa dočkajú aj menšie mestá, nezaostáva ani Billa či Tesco
Konvertoval na islam, odmietol bojovať vo Vietname. Muhammad Ali je legendou v boxe aj dnes
Konvertoval na islam, odmietol bojovať vo Vietname. Muhammad Ali je legendou v boxe aj dnes

Najnovšie články

Knihy od interez.sk
(A)Sociálne prasa
Od trápneho ticha ku charizmatickej primitivite
19,69 €
Vražedko
Červené na čiernobielom
24,90 €
Ako vedieť všetko
Lepšími otázkami k lepším odpovediam
16,90 €
Urostorky
Bizarné príbehy z nemocnice
18,90 €
Príbeh detektíva
Hon na sériového vraha Ondreja Riga
18,90 €
Manuál Vedomého randenia
Prečo priťahujem nesprávnych mužov?
18,90 €
Stopom až na koniec sveta
Peter Hlad
19,90 €
Zobraziť viac