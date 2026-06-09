„Najlepšie miesto na život na svete“ láka platom 5 100 €: Cudzinci odhalili jeho temné stránky

Prispieva k tomu vysoká životná úroveň, nadpriemerné mzdy, bezpečnosť, kvalitná zdravotná starostlivosť, rozvinutá infraštruktúra, úroveň školstva, množstvo zelene, silný dôraz na rovnováhu medzi pracovným a súkromným životom, inovatívne mestské projekty… A zoznam by mohol pokračovať aj ďalej. Poďme sa pozrieť na dôvody, prečo život v dánskej metropole môže stáť za to, a komu zas vyhovovať nemusí.
Dánsko sa dnes radí medzi krajiny s najvyššími priemernými mzdami v Európskej únii. Podľa údajov na rok 2026 sa hrubý mesačný priemer pohybuje okolo 5 100 €, pričom vyššie príjmy v EÚ dosahujú len Luxembursko a Švajčiarsko.
„Po všetkých zrážkach zamestnancovi zostane približne 60 až 65 % z tejto sumy,“ dopĺňa portál. V prípade samotnej Kodane je platový priemer ešte vyšší, čo je prispôsobené aj vysokým nákladom na život.
Rovnováha medzi prácou a súkromím a pohodlný život
Dán z Kodane uvádza, že by inde žiť nechcel. Vyzdvihuje najmä bezpečnosť, stabilné pracovné prostredie a vysokú mieru flexibility. Spolu s manželkou pracujú menej než 40 hodín týždenne a často majú možnosť pracovať z domu. Upozorňuje, že notoricky známu vysokú daňovú záťaž – približne 40 % príjmu, pričom DPH je na úrovni 25 % – obyvatelia takmer nevnímajú. Okrem toho sa premieta do kvalitných verejných služieb a vysokého životného štandardu.
„Celkovo je tu ideálny život, pokiaľ ide o rovnováhu medzi prácou a súkromím, finančnú istotu a infraštruktúru pre rodiny s deťmi. Žijeme pohodlne a máme priestor aj na sporenie. Užívať si môžem dlhé jarné noci, hoci zima a tma sú drsné,“ opisuje.
Mesto zároveň neustále prichádza s rôznymi inováciami. Ako sme vás informovali, príkladom je projekt CopenPay, ktorý vystihuje filozofiu mesta: „CopenPay vás odmení za objavovanie Kodane prostredníctvom dobrých skutkov.“
Projekt funguje na princípe motivovania k ekologickejšiemu správaniu a k dobrým skutkom. Za voľbu udržateľnej dopravy, ako je bicykel alebo verejná doprava, či za zapojenie sa do ekologických aktivít, ako je čistenie pláží alebo diskusie o životnom prostredí, získavajú ľudia odmeny v podobe bezplatných atrakcií, dopravy či jedla, nápojov grátis či dokonca wellness služieb.
Aj Kodaň má tienisté stránky
Samozrejme, nič v skutočnom svete nebýva iba ružové. Rovnako aj Kodaň má svoje temné stránky, ktoré treba zvážiť.
Pre ľudí s výrazne spoločenskou alebo spontánnou povahou môže byť prekvapením sociálny život. Expat zo Stredomoria spomína, že v meste úplne chýba spontánnosť a väčšina stretnutí sa plánuje striktne vopred. S týmto pohľadom súhlasí aj Dán, ktorý opisuje, že pre prirodzene spontánnych ľudí je to pomerne skľučujúce.
Viacerí expati zároveň upozorňujú, že budovanie sociálnych väzieb môže byť pre cudzincov pomerne zdĺhavé a náročné. Hoci je angličtina bežne používaná, znalosť dánčiny sa často ukazuje ako kľúčová – najmä pri dlhodobom usadení sa a integrácii do spoločnosti. Niektorí tiež zdôrazňujú, že bez dánčiny je snaha nájsť si stabilnejšie pracovné uplatnenie ako boj s veternými mlynmi.
Ďalším faktorom sú vysoké životné náklady, ktoré patria – podobne ako platy – medzi najvyššie v Európe. Viacerí miestni preto varujú, že presun bez jasnej pracovnej perspektívy je veľkým riskom, najmä pre nešpecializovaných pracovníkov bez znalosti jazyka. Príležitosti sa však podľa nich dajú nájsť napríklad v gastronómii, kde dlhodobo chýba pracovná sila.
Mnohí na záver spomínajú aj klimatický aspekt. Dlhé zimy bez svetla a chladné počasie môžu byť psychicky náročné. Jeden z talianskych expatov to opisuje slovami: „V zime môžeš tak maximálne ostať vo vnútri, piť pivo a hrať hry. Dá sa na to zvyknúť, ale chce to čas.“
Najlepšie miesto na život na svete?
Napriek tomu však Kodaň láka spektrom predností. Portál Time Out ju vo svojom článku označuje dokonca za najlepšie mesto na život na svete.
Vyzdvihuje najmä rozvinutú infraštruktúru, množstvo zelene, pešiu dostupnosť a celkovú kvalitu života. Hodnotenie zohľadňuje aj stabilitu a bezpečnosť, zdravotnú starostlivosť, kultúrne vyžitie, životné prostredie či úroveň vzdelávania.
Kodaň sa o prvé priečky dlhodobo delí s Viedňou, ktorej sme sa venovali v samostatnom článku. Pravidelne sa umiestňuje aj na popredných miestach rebríčkov hodnotiacich najšťastnejšie mestá sveta.
V hodnotení najlepších miest na život na rok 2025 získala Kodaň 98 bodov zo 100 v kategóriách vzdelávanie, stabilita a infraštruktúra. Ak zvažujete aj ďalšie alternatívy, za Kodaňou sa v rebríčku umiestnili Viedeň, Zürich, Melbourne, Ženeva, Sydney, Osaka, Auckland, Adelaide a Vancouver.
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