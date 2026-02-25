Plnšie pery Márie Čírovej vyvolali rozruch: Speváčka konečne priznala, čo je za tým

Mária Čírová dlhodobo patrí medzi speváčky, ktoré stavajú na prirodzenosti a autentickosti. Najnovšie však fanúšikov zmiatla zmena, ktorá vyvolala vlnu špekulácií.
Ako si všimol magazín Šarm, tak speváčka a trojnásobná mama Mária Čírová vyšla s pravdou von a špekuláciám je koniec. Pozorní sledovatelia totiž zachytili, že jej pery pôsobia plnšie než inokedy, čo okamžite rozvírilo dohady o možnom zásahu estetickej medicíny. O speváčke sa pritom v poslednom období hovorí čoraz častejšie, nedávno napríklad zaujala aj úprimným priznaním o svojej vnútornej sile.
Zobraziť tento príspevok na Instagrame
Fanúšikovia spozorneli
Čírová je na sociálnych sieťach dlhodobo pod drobnohľadom publika, ktoré sleduje takmer každý detail z jej života. Najnovšie si mnohí všimli zmenu v oblasti jej pier a začali otvorene špekulovať, či speváčka nepodstúpila estetický zákrok.
Speváčka sa rozhodla reagovať priamo a fámy uviesť na pravú mieru. „Niektoré ženy sa idú zblázniť, vraj mám nafúknuté pery. A pritom je to len strojček kľúd… hahaha,“ napísala v príbehu na svojom instagrame. Ukázalo sa tak, že za optickou zmenou stojí moderné a takmer neviditeľné vyrovnávanie zubov.
Zobraziť tento príspevok na Instagrame
S nadhľadom zároveň pochválila aj prácu odborníka. „Pán doktor spravili ste to tak neviditeľne, že som denne konfrontovaná správami, prečo sa nepriznám,“ dodala napokon speváčka.
Nahlásiť chybu v článku