Plnšie pery Márie Čírovej vyvolali rozruch: Speváčka konečne priznala, čo je za tým

Foto: Instagram (mariacirova)

Frederika Lyžičiar
Uviedla veci na pravú mieru.

Mária Čírová dlhodobo patrí medzi speváčky, ktoré stavajú na prirodzenosti a autentickosti. Najnovšie však fanúšikov zmiatla zmena, ktorá vyvolala vlnu špekulácií.

Ako si všimol magazín Šarm, tak speváčka a trojnásobná mama Mária Čírová vyšla s pravdou von a špekuláciám je koniec. Pozorní sledovatelia totiž zachytili, že jej pery pôsobia plnšie než inokedy, čo okamžite rozvírilo dohady o možnom zásahu estetickej medicíny. O speváčke sa pritom v poslednom období hovorí čoraz častejšie, nedávno napríklad zaujala aj úprimným priznaním o svojej vnútornej sile.

 

Zobraziť tento príspevok na Instagrame

 

Príspevok, ktorý zdieľa MÁRIA KACHÚTOVÁ ČÍROVÁ (@mariacirova)

Fanúšikovia spozorneli

Čírová je na sociálnych sieťach dlhodobo pod drobnohľadom publika, ktoré sleduje takmer každý detail z jej života. Najnovšie si mnohí všimli zmenu v oblasti jej pier a začali otvorene špekulovať, či speváčka nepodstúpila estetický zákrok.

Speváčka sa rozhodla reagovať priamo a fámy uviesť na pravú mieru. „Niektoré ženy sa idú zblázniť, vraj mám nafúknuté pery. A pritom je to len strojček kľúd… hahaha,“ napísala v príbehu na svojom instagrame. Ukázalo sa tak, že za optickou zmenou stojí moderné a takmer neviditeľné vyrovnávanie zubov.

 

Zobraziť tento príspevok na Instagrame

 

Príspevok, ktorý zdieľa STARS auditorium (@stars_auditorium)


S nadhľadom zároveň pochválila aj prácu odborníka. „Pán doktor spravili ste to tak neviditeľne, že som denne konfrontovaná správami, prečo sa nepriznám,“ dodala napokon speváčka.

Prirodzenosť je pre ňu kľúčová

