Prezradila tajomstvo svojej sily. Máriu Čírovú občas ovládnu pochybnosti o sebe, no zakaždým vstane a ide ďalej

Foto: Instagram.com/makeupbykatka, Instagram.com/hana_stanczova

Jana Petrejová
Dosiahla vnútorný pokoj. 

Speváčka je známa svojou otvorenosťou a slovami, ktoré povzbudia nejedného človeka v živote. Pokojne by mohla byť inšpiráciou, ako sa cítiť lepšie a prekonať náročné chvíle, keď človek nevie, čo robiť a ktorým smerom sa vydať.

Mária Čírová opäť prehovorila o silnej téme, ktorá mnohým otvorí oči a zmení ich pohľad na život. V rozhovore pre Rádio Melody prezradila niečo o svojej ceste k vnútornému pokoju, pričom vyšla s pravdou von, že ju nič už nezlomí.

Žiari na všetky strany

Podľa trojnásobnej mamičky máme všetci v sebe svetlo, ale i lásku a silu, ktorá nás dokáže udržať aj v náročných chvíľach. Problémom je však to, že niekedy sme oslabení náročnými situáciami, ktoré sa nám dostanú do cesty. “Každý z nás má proste v sebe to svetlo, tú lásku, len sme už takí obití proste všelijakými tými výzvami v živote. A mňa nevynímajúc, ja to tiež mám,” priznala Mária Čírová.

Umelkyňa je doslova anjelom. Zakaždým je usmiata, má v sebe veľa lásky a je nabitá optimizmom. Na druhej strane, hoci si uvedomuje, že by mala ubrať a trošku o sebe občas zapochybuje, pripomenie si, aká je silná a potrebná v tomto svete.

“Proste tiež som na svojej ceste a tiež to vnímam, že už by som mohla byť taká, že menej ľudská a menej láskavá, menej usmiata, ale proste stále každý deň znova a znova idem s tým pocitom, že ja viem, že som svetlo. Ja viem, že som láska,” poznamenala speváčka sebavedomo.

Nič ju nezastaví

