Zamestnanci si prilepšili: Priemerná mzda dosiahla 1611 eur, pribudlo ľudí, ktorí prišli o prácu

Ilustračná foto: Unsplash

Nina Malovcová
TASR
Priemerná nominálna mesačná mzda zamestnanca v slovenskom hospodárstve dosiahla v 1. štvrťroku 2026 úroveň 1611 eur, medziročne vzrástla o 6,1 %. V hrubom si tak zamestnanci polepšili v priemere o 93 eur. Po zohľadnení miery inflácie sa mzdy reálne zvýšili o 2,3 %. Nominálny, ale aj reálny rast si mzdy udržali desiaty štvrťrok po sebe. Sezónne očistená priemerná mzda oproti 4. štvrťroku 2025 vzrástla o 1,6 %.

Informoval o tom Štatistický úrad (ŠÚ) SR. Po zohľadnení inflácie mzdy reálne vzrástli v 13 z 19 sledovaných odvetví. Najvýraznejšie, o 10,4 %, stúpli mzdy zamestnancov v sektore vzdelávania. V ostatných odvetviach s kladným výsledkom sa reálny rast pohyboval od 0,8 % v obchode do 5,4 % v poľnohospodárstve a lesníctve. Vyššie tempo rastu ako bol priemer za celé hospodárstvo SR dosiahli zamestnanci v 8 odvetviach.

Priemysel aj obchod zaostali za priemerom

Súčasne v 6 sektoroch mzdy nevzrástli dostatočným tempom, aby prekonali infláciu, preto reálna hodnota zárobkov v nich klesla. Najvýraznejšie v ťažbe a dobývaní o 3,7 %, v informáciách a komunikácii o 3,4 %. Reálny pokles zárobkov v rozpätí od 0,7 % do 2 % evidovali zamestnanci vo verejnej správe, v oblasti nehnuteľností, administratívnych službách a energetike.

V priemysle a obchode, v ktorých spolu pracuje viac ako tretina zamestnaných osôb na Slovensku, rástli nominálne aj reálne mzdy podpriemerne v porovnaní s celým hospodárstvom SR. V priemysle dosiahla priemerná hrubá mesačná mzda 1721 eur. Medziročne vzrástla o 6 % a jej reálna hodnota o 2,2 %. V obchode stúpli nominálne mzdy o 4,5 % na 1518 eur. Reálny rast zárobkov pracovníkov v obchode dosiahol 0,8 %.

Najvyššie platy boli vo financiách, najnižšie v gastre

Najvyššiu priemernú mesačnú mzdu nad 3000 eur mali počas 1. štvrťroka 2026 zamestnanci vo finančných a poisťovacích službách. Naopak, najnižšie zárobky si naďalej zachovali zamestnanci v ubytovacích a stravovacích službách, kde priemerná mzda dosiahla 963 eur. Ako jediní neprekročili hranicu tisíc eur.

Z regionálneho pohľadu si nadpriemernú mzdu naďalej udržal len Bratislavský kraj, kde dosiahla 1984 eur. V ostatných krajoch sa mzdy pohybovali od 1306 eur v Prešovskom kraji po 1499 eur v Trenčianskom kraji. Nominálna aj reálna mzda medziročne vzrástla vo všetkých regiónoch. Najvýraznejší nárast zaznamenal Prešovský kraj, v ktorom je však dlhodobo najnižšia priemerná mzda spomedzi všetkých regiónov. Hrubé mzdy sa tu zvýšili o 10,8 %, reálne rástli o 6,8 %.

Nezamestnanosť stúpla

Počet nezamestnaných na Slovensku v 1. štvrťroku 2026 dosiahol 161 900 osôb a medziročne stúpol o 10,4 %. Oproti rovnakému obdobiu minulého roka pribudlo 15 300 ľudí bez práce. Potvrdili to aktuálne dáta z výberového zisťovania pracovných síl, o ktorých informoval Štatistický úrad (ŠÚ) SR.

Počet dlhodobo nezamestnaných stúpol takmer na 106 000 osôb, v štruktúre nezamestnaných ich podiel zostal 65 %. Išlo o ľudí, ktorí nepracovali 12 a viac mesiacov. Krátkodobo nezamestnaných bolo 56.000 osôb, zostali bez práce maximálne 11 mesiacov alebo menej, avšak medziročne ich počet narástol o viac než 3000 osôb. V jednom štvrťroku ich tak pribudlo takmer toľko ako za celý minulý rok.

Podľa posledného zamestnania najviac nezamestnaných naposledy pracovalo v priemysle (17,6 %), obchode (9,9 %) a v stavebníctve (9 %). Súčasne zo stavebníctva pochádzal najväčší medziročný prírastok nezamestnaných (6300 osôb), nasledoval ho priemysel (4000 osôb). Z dvoch najväčších produkčných odvetví sa tak na pracovnom trhu ocitol rekordný počet nezamestnaných osôb a spolu predstavovali dve tretiny aktuálneho prírastku na Slovensku.

