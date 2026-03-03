Platby kartou nahradí QR kód v mobile: Finančná správa aktualizovala aplikáciu VRP2, viaceré banky sa pridali

Dana Kleinová
TASR
Predávajúci tak môžu evidovať tržby a prijímať bezhotovostné úhrady prostredníctvom QR kódu priamo v mobilnom telefóne.

Finančná správa (FS) sprístupnila v utorok novú verziu aplikácie Virtuálna registračná pokladnica 2 (VRP2) aj pre mobilné zariadenia. Predávajúci tak môžu evidovať tržby a prijímať bezhotovostné úhrady prostredníctvom QR kódu priamo v mobilnom telefóne. Informoval o tom v utorok hovorca FS Daniel Kováč.

„V mobilných zariadeniach je potrebné mať aplikáciu aktualizovanú na najnovšiu verziu prostredníctvom obchodov Google Play alebo App Store. QR platby si predávajúci aktivujú obdobne ako vo webovej verzii – po prihlásení do VRP2 si vo svojej banke nastavia notifikačný účet a následne zadajú IBAN v nastaveniach aplikácie. Na tento účet budú smerovať prijaté platby aj notifikácie o ich úhrade,“ priblížil Kováč s tým, že ak má predávajúci účet podporujúci okamžité platby a notifikácie, nie je pri využívaní QR platieb potrebné inštalovať žiadny dodatočný softvér ani používať externé zariadenie.

Po novom aj v telefóne

Po zaevidovaní predaja systém automaticky vygeneruje QR kód, ktorý môže predávajúci kupujúcemu zobraziť na displeji mobilného telefónu alebo vytlačiť na tlačiarni podporujúcej tlač dokumentov vo formáte PDF. „Kupujúci následne QR kód naskenuje vo svojej bankovej aplikácii a potvrdí platbu. Po doručení notifikácie o úhrade priamo do pokladnice VRP2 vystaví predávajúci kupujúcemu pokladničný doklad. Postup je plne v súlade s platnou legislatívou,“ doplnil hovorca.

Súčasťou riešenia je podľa neho možnosť nastaviť si okamžité notifikácie o prijatých úhradách priamo do pokladnice eKasa. Predávajúci tak majú informáciu o zaplatení v momente jej pripísania na účet bez potreby manuálneho overovania v internetbankingu, a to aj pri QR platbách.

„Navyše podľa platnej legislatívy banky do konca roka 2027 nebudú účtovať poplatok za notifikácie k vykonaným bezhotovostným platbám, ak sa využíva technické riešenie finančnej správy (Notifikátor okamžitých platieb). Predávajúci tak získajú okamžitú spätnú väzbu o úhrade bez dodatočných nákladov,“ zdôraznil Kováč.

Do projektu QR platieb sú podľa neho aktuálne zapojené dve banky, Slovenská sporiteľňa a Tatra banka. V najbližšom období sa pridajú aj VÚB, ČSOB a Prima banka. Tieto banky spolu pokrývajú viac ako 80 % bankového trhu na Slovensku, podčiarkol hovorca.

Všetky informácie o QR platbách, systéme eKasa, ako aj o online registračných pokladniciach a aplikácii Virtuálna registračná pokladnica (VRP2) poskytuje call centrum finančnej správy.

