Koniec chodenia po úradoch, dokumenty vydá aj pošta. Slovákom sa bude žiť ľahšie

Foto: TASR - Štefan Puškáš

Martin Cucík
TASR
Slovenská pošta spustila novinky, ľudí odbremení od chodenia po úradoch.

Výpis z registra trestov, list vlastníctva či výpis z obchodného registra si už nevyžadujú návštevu špecializovaných úradov.

Slovenská pošta rozšírila poskytovanie vybraných služieb štátu zo zhruba 500 pracovísk a sprístupnila ich na všetkých svojich pobočkách, čím výrazne zvýšila ich dostupnosť pre ľudí v mestách aj menších obciach.

Potrebné dokumenty s rovnakou právnou silou, akú majú výpisy vydané priamo štátnymi inštitúciami, si tak vybavia bez zbytočného cestovania, informovala v utorok Slovenská pošta.

Bez úradov, stačí prísť na poštu

Bežné životné situácie, ako je kúpa nehnuteľnosti, nástup do nového zamestnania či založenie podnikania, si často vyžadujú vybavenie viacerých úradných dokumentov. Získať ich je už možné rýchlo a bez potreby špecializovaných úradov na všetkých pobočkách Slovenskej pošty.

Foto: TASR/Pavol Ďurčo

Vďaka rozšíreniu poskytovania vybraných služieb štátu na všetkých poštách po celom Slovensku sa Slovenská pošta stáva dostupným kontaktným miestom, ktoré prepája služby štátu s každodennými potrebami občanov. Približuje úradné služby čo najbližšie k miestu bydliska zákazníkov, vďaka čomu majú možnosť vybaviť potrebné dokumenty rýchlejšie a komfortnejšie,“ povedala hovorkyňa Slovenskej pošty Eva Peterová.

Pochválil sa aj minister Ráž

Minister dopravy SR Jozef Ráž (nominant Smeru-SD) informoval, že dostupnosť základných služieb štátu na poštách všetkým výrazne ušetrí čas a energiu.

Ak ste si doteraz museli pre výpis z registra trestov, z listu vlastníctva alebo z obchodného registra brať voľno a behať nebodaj po viacerých úradoch, tak už to naozaj nie je nutné,“ uviedol.

Foto: SITA/Národná rada SR

K dispozícii to už podľa neho bude na každej pobočke Slovenskej pošty aj v najmenšej obci, kde sa nachádza.

Aj táto novinka je jasný dôkaz toho, že Slovenská pošta už dávno nie je len o listoch, balíkoch, ale stáva sa zároveň aj najdostupnejším miestom kontaktu občanov so štátom,“ dodal Ráž.

Výpis z obchodného registra aj list vlastníctva

Pri kúpe alebo predaji nehnuteľnosti si klienti môžu na pošte vybaviť napríklad výpis z listu vlastníctva alebo kópiu z katastrálnej mapy, ktoré sú často nevyhnutnou súčasťou komunikácie s bankou, notárom či realitnou kanceláriou. Pri nástupe do zamestnania alebo výberovom konaní je zas možné získať výpis z registra trestov bez potreby návštevy špecializovaného úradu.

Podnikatelia môžu získať výpis z obchodného registra, ktorý je potrebný napríklad pri zakladaní spoločnosti, zmene údajov či obchodných vzťahoch.

Súčasťou portfólia služieb je podľa Slovenskej pošty aj zaručená konverzia dokumentov, ktorá umožňuje právne platný prevod dokumentov medzi listinnou a elektronickou podobou. Túto službu využívajú najmä klienti, ktorí komunikujú s orgánmi verejnej správy elektronicky, no disponujú len papierovými dokumentmi, napríklad pri podávaní návrhov, žiadostí či príloh do elektronických schránok.

Vybavíte overenie dokumentov

Na pošte je zároveň možné zabezpečiť aj osvedčovanie dokumentov – prípravu ich úradne overených kópií.

O poskytnutie výpisov alebo služieb môže požiadať zákazník osobne na ktorejkoľvek pobočke pošty. V závislosti od typu služby sa preukáže dokladom totožnosti, prípadne uvedie základné identifikačné údaje potrebné na vyhľadanie dokumentu v príslušnom registri.

Všetky vydávané dokumenty majú plnú právnu účinnosť. Informácie o elektronických službách štátu sú dostupné na webovej stránke Slovenskej pošty.

