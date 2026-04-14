Dve mladé Rusky pridali fotky koláča: Teraz im hrozí rok väzenia

Vyšetrovací výbor Ruskej federácie (Sledkom) začal trestné stíhanie dvoch mladých žien, ktoré sú podozrivé z urážky náboženského cítenia veriacich. Dopustili sa ho „znesvätením“ tradičného veľkonočného koláča, známeho ako kulič, informuje agentúra DPA, píše TASR.
Prvá z dvojice žien, žijúca v oblasti Petrohradu, zverejnila na svojom účte na sieti Telegram fotografiu, na ktorej bol kulič naaranžovaný vedľa vibrátora. Po vlne protestov snímku vymazala.
Za znesvätenie obradového pečiva im hrozí rok väzenia
Druhý prípad sa týka ženy zamestnanej v šiša bare v Moskve, ktorá zákazníkovi naservírovala vodnú fajku položenú na kuliči a následne zverejnila takúto fotografiu na internete.
Na problematické fotografie obradového pečiva políciu upozornili blogeri a veriaci pravoslávnej cirkvi. V prípade uznania viny ženám hrozí až rok väzenia, informovala v utorok agentúra DPA, odvolávajúca sa na vyšetrovateľov. Obe ženy sa medzičasom za svoje konanie verejne ospravedlnili.
Ochrana náboženského cítenia je v Rusku zakotvená v zákone od vystúpenia punkovej formácie Pussy Riot, ktorej členky v roku 2013 usporiadali v moskovskom Chráme Krista Spasiteľa satirickú performanciu s výzvou, aby Bohorodička zbavila Rusko jeho prezidenta Vladimira Putina.
Kulič je tradičný koláč z kysnutého cesta s mandľami, hrozienkami, kandizovaným ovocím, korením a cukrovou polevou, ktorý si pravoslávni kresťania pečú na Veľkú noc. Symbolizuje koniec pôstu na Veľkonočnú nedeľu. Zvyčajne sa vtedy odnáša do chrámu a konzumuje až po požehnaní kňazom.
