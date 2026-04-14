Dve mladé Rusky pridali fotky koláča: Teraz im hrozí rok väzenia

Reprofoto: Telegram, Осторожно, новости

Michaela Olexová
TASR
Na problematické fotografie obradového pečiva políciu upozornili blogeri a veriaci pravoslávnej cirkvi.

Vyšetrovací výbor Ruskej federácie (Sledkom) začal trestné stíhanie dvoch mladých žien, ktoré sú podozrivé z urážky náboženského cítenia veriacich. Dopustili sa ho „znesvätením“ tradičného veľkonočného koláča, známeho ako kulič, informuje agentúra DPA, píše TASR.

Prvá z dvojice žien, žijúca v oblasti Petrohradu, zverejnila na svojom účte na sieti Telegram fotografiu, na ktorej bol kulič naaranžovaný vedľa vibrátora. Po vlne protestov snímku vymazala.

Za znesvätenie obradového pečiva im hrozí rok väzenia

Druhý prípad sa týka ženy zamestnanej v šiša bare v Moskve, ktorá zákazníkovi naservírovala vodnú fajku položenú na kuliči a následne zverejnila takúto fotografiu na internete.

Na problematické fotografie obradového pečiva políciu upozornili blogeri a veriaci pravoslávnej cirkvi. V prípade uznania viny ženám hrozí až rok väzenia, informovala v utorok agentúra DPA, odvolávajúca sa na vyšetrovateľov. Obe ženy sa medzičasom za svoje konanie verejne ospravedlnili.

Ochrana náboženského cítenia je v Rusku zakotvená v zákone od vystúpenia punkovej formácie Pussy Riot, ktorej členky v roku 2013 usporiadali v moskovskom Chráme Krista Spasiteľa satirickú performanciu s výzvou, aby Bohorodička zbavila Rusko jeho prezidenta Vladimira Putina.

Foto: Tamara Ustinova, CC BY-SA 3.0, via Wikimedia Commons

Kulič je tradičný koláč z kysnutého cesta s mandľami, hrozienkami, kandizovaným ovocím, korením a cukrovou polevou, ktorý si pravoslávni kresťania pečú na Veľkú noc. Symbolizuje koniec pôstu na Veľkonočnú nedeľu. Zvyčajne sa vtedy odnáša do chrámu a konzumuje až po požehnaní kňazom.

Do Chorvátska autom na týždeň len za 293,50 eura so všetkým: Tu je návod, ako k moru najlacnejšie
Chorvátsko
Do Chorvátska autom na týždeň len za 293,50 eura so všetkým: Tu je návod, ako k moru najlacnejšie
Peter Weiss v 1 na 1: Po prehre Orbána Ficova vláda zintenzívni vzťahy s Ruskom. Stúpnu aj ruské operácie na Slovensku
1 na 1
Peter Weiss v 1 na 1: Po prehre Orbána Ficova vláda zintenzívni vzťahy s Ruskom. Stúpnu aj ruské operácie na Slovensku
Ak by radista išiel spať o 5 minút neskôr, katastrofe mohli predísť. Takto prebiehali posledné hodiny Titanicu
Titanic
Ak by radista išiel spať o 5 minút neskôr, katastrofe mohli predísť. Takto prebiehali posledné hodiny Titanicu
Katka z Mama, ožeň ma: Prekvapujú ma Tomášove kontroverzné názory. Podľa ľudí sa do šou nehodím
Katka z Mama, ožeň ma: Prekvapujú ma Tomášove kontroverzné názory. Podľa ľudí sa do šou nehodím
Podraziť ho chcela aj milenka: Sex na videu sa nakoniec nekonal, Orbána porazil človek z vlastných radov
Podraziť ho chcela aj milenka: Sex na videu sa nakoniec nekonal, Orbána porazil človek z vlastných radov
Boli sme v múzeu áut z Na nože: Má 5 poschodí a ukrýva poklady za šialené sumy
Tip na výlet
Boli sme v múzeu áut z Na nože: Má 5 poschodí a ukrýva poklady za šialené sumy
Slováci navštívili reštaurácie z Na nože, určili najhoršiu. Sara skúsila prácu na Novom Zélande za 1500 eur v čistom
Slováci navštívili reštaurácie z Na nože, určili najhoršiu. Sara skúsila prácu na Novom Zélande za 1500 eur v čistom
Jája robí sezónnu prácu: V Nórsku som si našetrila 6 900 € za 2,5 mesiaca, peniaze sú poctivo vydreté
Slováci a Česi v zahraničí
Jája robí sezónnu prácu: V Nórsku som si našetrila 6 900 € za 2,5 mesiaca, peniaze sú poctivo vydreté
Houston, máme problém. Legendárna misia Apollo 13 sa zmenila na najväčšiu záchrannú akciu vo vesmíre
Houston, máme problém. Legendárna misia Apollo 13 sa zmenila na najväčšiu záchrannú akciu vo vesmíre
Trápia vás strie? Dermatologička radí: Odstrániť sa dajú na 85 %, dôležitý je jeden detail
Trápia vás strie? Dermatologička radí: Odstrániť sa dajú na 85 %, dôležitý je jeden detail
Stúpil jej na chrbát a takmer jej nožom odrezal hlavu od tela. O. J. Simpson však vyšiel z procesu storočia ako nevinný
Stúpil jej na chrbát a takmer jej nožom odrezal hlavu od tela. O. J. Simpson však vyšiel z procesu storočia ako nevinný
Seriál podľa skutočnej udalosti je hitom Netflixu. Mapuje jednu z najväčších jadrových nehôd sveta, o ktorej ste možno nevedeli
Seriál podľa skutočnej udalosti je hitom Netflixu. Mapuje jednu z najväčších jadrových nehôd sveta, o ktorej ste možno nevedeli

Knihy od interez.sk
(A)Sociálne prasa
Od trápneho ticha ku charizmatickej primitivite
19,69 €
Vražedko
Červené na čiernobielom
24,90 €
Ako vedieť všetko
Lepšími otázkami k lepším odpovediam
16,90 €
Urostorky
Bizarné príbehy z nemocnice
18,90 €
Príbeh detektíva
Hon na sériového vraha Ondreja Riga
18,90 €
Manuál Vedomého randenia
Prečo priťahujem nesprávnych mužov?
18,90 €
Zobraziť viac