Jovinečko vraj dostal ponuku podporiť Pellegriniho. Za storku mu ponúkli 30-tisíc eur. Vedel by som vybaviť viacej, povedal

Influencer Filip Jovanovič, známy ako Jovinečko, prehovoril o ponuke, ktorá mu prišla pred prezidentskými voľbami v roku 2024. Za podporu kandidáta Petra Pellegriniho mu ponúkli desiatky tisíc eur, no bez váhania odmietol. V podcaste Oskara Baramiho opísal, ako ponuka znela a kto ďalší sa mal do propagácie zapojiť.

Pozrite si naše najnovšie video, článok pokračuje pod ním ↓

Niektoré známe osobnosti na Slovensku vyjadrili pred prezidentskými voľbami v roku 2024 podporu Petrovi Pellegrinimu. Okolo niektorých vyjadrení sa vtedy objavili otázky, či nešlo aj o platenú spoluprácu.

Do témy teraz vniesol viac svetla známy influencer Filip Jovanovič, vystupujúci pod prezývkou Jovinečko. Ten v podcaste Oskara Baramiho prezradil, že takúto ponuku dostal aj on. Na rozdiel od ostatných však ponuku bez váhania odmietol.

Ponuka za desaťtisíce eur

Teaser na video, ktorý Oskar Barami zverejnil na platforme Instagram, otvoril zaujímavú tému. Jovinečko v podcaste priznal, že počas svojho pobytu v Japonsku mu zavolal iný influencer. Ponuka znela jasne. Mal vyjadriť podporu Petrovi Pellegrinimu a za jediný príbeh na Instagrame zinkasovať sumu v rozmedzí dvadsaťpäť až tridsaťtisíc eur.

Zobraziť tento príspevok na Instagrame Príspevok, ktorý zdieľa Oskar Barami (@oskibarami)

„On by ti za to vedel dať dvadsaťpäť až tridsaťtisíc eur,“ citoval slová, ktoré mu boli adresované. Napriek atraktívnej sume však ponuku odmietol.

Do propagácie údajne išli aj ďalší influenceri

Jovinečko počas rozhovoru spomenul, že ponuku prijali viacerí jeho kolegovia z influencerského prostredia. Mená síce odzneli, no v úryvku boli z dôvodu citlivosti cenzurované.

Podľa jeho slov však išlo o známe tváre, ktoré sa rozhodli vstúpiť do politickej kampane. Suma, ktorú influencer mohol získať, mala byť vyplatená za zverejnený príbeh na Instagrame, v ktorom by vyjadril podporu práve Petrovi Pellegrinimu. Jovinečko priznal, že ak by chcel, vedel by si vybaviť ešte vyššiu odmenu. „Čo by som si asi aj vedel určite vybártrovať viacej,“ dodal.

Nie je jasné, kto peniaze prijal

Aj napriek tomu zostáva otázkou, či známe osobnosti ako Attila Végh, Dominika Cibulková alebo manželia Strauszovci podporili Pellegriniho z presvedčenia, alebo išlo o platenú spoluprácu. Táto informácia zatiaľ potvrdená nie je.

Záver podcastu naznačil, že podobné ponuky môžu byť v prostredí influencerov bežné. „Za storku? Aby si podporil nejakú ideológiu?“ pýtal sa prekvapený Oskar Barami. Jovinečko reagoval jednoducho a bez prikrášlenia: „No, no, no.“

Portál Refresher sa rozhodol v tejto súvislosti osloviť aj hovorkyňu Petra Pellegriniho, tá to však označila za jednoznačnú lož.