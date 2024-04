Pellegrini využil služby hercov zo známych seriálov. Tvrdil pritom, že nechce byť prezidentom influencerov a umelcov

Ešte počas volebnej noci, keď už bolo jasné, že prvé kolo prezidentských volieb vyhrá Ivan Korčok, sa Peter Pellegrini postavil pred médiá s vyhlásením, v ktorom poďakoval svojim voličom. Zdôraznil tiež, že chce byť prezidentom ľudí a nie influencerov alebo hercov, ktorí ovplyvnili iných voličov.

Narážal tým na kampaň Ivana Korčoka, ktorého podporila značná časť umeleckej obce na Slovensku. „Nebol som nikdy politik, ktorý takým tým chladnokrvným kalkulom sa snaží presne stanoviť, že tak teraz ešte musíme toho použiť, influencera, lebo má 500-tisíc followerov a tohto herca, lebo má 200-tisíc followerov,“ povedal Pellegrini.

Najskôr kritizoval, teraz využíva ich služby

„Nechcem sa vydať tou cestou, že teraz idem skladať tu 20-tisíc hlasov, tam 30-tisíc hlasov. To je potom obyčajný mocenský kalkul, len aby ste urobili všetko pre to, aby ste sa k stoličke dostali. Ak sa máte stať prezidentom, tak vám ten mandát musia dať občania na základe toho, že to tak cítia a nie na základe toho, že vám vyjde matematika a cielene im tak pobalamútite hlavy, že poovplyvňujete určité skupiny obyvateľov, aby vám to vyšlo. Ja som takú politiku nikdy nerobil ani ju nikdy robiť nebudem,“ zdôraznil šéf vládneho Hlasu ešte počas volebnej noci.

Naznačil tým, že voliči sa nevedia samostatne rozhodnúť a opakujú to, čo im povedia známe osobnosti. Avšak napriek tomu, že aj o niekoľko hodín neskôr prízvukoval, že nechce byť prezidentom elít, médií, mimovládok alebo zahraničia, počas obdobia pred druhým kolom volieb mu podporu vyjadrili Tomi Kid Kovacs, Attila Végh alebo Dominika Cibulková, čo zdieľal aj na svojom facebookovom profile.

Predseda Národnej rady 1. apríla zverejnil na facebooku fotky ľudí, ktorí tvrdia, že idú voliť Petra Pellegriniho. „Volím Pellegriniho, lebo tu nie je len pre politikov a presadzovanie cudzích záujmov. Má vlastný názor a záleží mu na normálnych ľuďoch,“ uvádza sa na jednej z fotiek s mužom menom Marek, ktorý je oblečený ako pracovník v závode.

Ako zistil Denník N, navzdory všetkým vyhláseniam Petra Pellegriniho, do svojej kampane napokon ako komparzistov vybral hercov, ktorých môžu ľudia poznať aj zo slovenských seriálov. Konkurz, pri ktorom boli ľudia vybratí aj na natáčanie, prebehol len pár dní pred prvým kolom.

Denník ďalej informuje o tom, že účinkujúcich si vyberal sám Peter Pellegrini a za účasť na nakrúcaní a fotografovaní mali dostať asi 280 eur.

Herci však tvrdia, že ich účasť v tejto reklame neznamená, že sú stotožnení s konkrétnym kandidátom. Jeden z komparzistov uviedol, že keď sa prihlasoval do konkurzu, vedel len to, že ide o politickú reklamu. Že bude pre Pellegriniho, nevedel.

„Niektorí to robia z presvedčenia, niektorí pre zárobok, niektorí pre zviditeľnenie sa,“ hovorí Marek o komparzistoch. Ak keď v reklame je zobrazený ako robotník, v reálnom živote je kuchárom, i keď sa posledné roky venuje herectvu.

Iný z komparzistov, Jozef, zasa hovorí, že volí Pellegriniho preto, lebo dôstojne a sebavedome reprezentuje celé Slovensko. Na fotke stojí ako manažér, v realite však pôsobí ako amatérsky herec. Aj keď uviedol, že je viazaný mlčanlivosťou, jeho vystúpenie v kampani je v súlade s jeho presvedčením a je skutočným podporovateľom Petra Pellegriniho.

Hovorkyňa Petra Pellegriniho na otázky denníka neodpovedala, rovnako ticho je aj agentúra Creo, ktorá organizuje jeho kampaň. Denník N však upozorňuje na to, že aj keď je využívanie komparzistov bežnou realitou, ich vystupovanie v politickej reklame, a to najmä vtedy, ak fotky alebo videá pôsobia autenticky, je otázne.