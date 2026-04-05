Pijeme z plesnivej fľaše a možno o tom ani nevieme. Lekárka odhalila, či je to nebezpečné

Keď dostaneme smäd a chceme sa schuti napiť zo svojej opakovane použiteľnej fľaše, nie je vari nič horšie, ako v nej spozorovať pleseň. Mnoho takýchto fliaš pre ňu končí v koši, zatiaľ čo ďalší ľudia pleseň jednoducho ignorujú a pijú z nej ďalej, akoby sa nechumelilo. Môže to byť nebezpečné, tak ako s takouto fľašou zaobchádzať?
Nedávno sme si všimli, že sa v jednej z fliaš, ktorú bežne používame, nachádza pleseň. Vytvorila sa, aj keď je plnená len čistou vodou a po každom použití riadne umytá, no možno nie vždy dostatočne vysušená.
Rozhodli sme sa pátrať na internete po podobných skúsenostiach ľudí a ich „domáckych radách“, ako s touto situáciou naložiť.
Nie je to hanba
Narazili sme na vlákno na Reddite, ktorého autor sa zdôveril s myšlienkami, ktoré sa zhodovali s našimi. „Je mi trápne sa na to pýtať, pretože sa nepovažujem za špinavého človeka, ale po tomto sa cítim nechutne,“ začal.
What are the long term effects of drinking from a moldy water bottle?
by
u/EnthusiasmHeavy2073 in
TooAfraidToAsk
Vysvetlil, že si pri umývaní všimol na svojej fľaši čiernu pleseň. Netuší však, ako dlho tam bola a ako dlho ju používal v takomto stave, čo ho patrične vydesilo.
Aká je pravda o plesni vo fľašiach?
Autora príspevku vo vlákne mnohí uisťovali o tom, že bude v poriadku. Viacerí sa zhodli na tom, že stačí prestať piť z plesnivej fľaše a tým sa jeho prípadné problémy vyriešia. Čo však hovoria odborníci?
Cleveland Clinic Health Essentials s odvolaním sa na lekárku internej medicíny Marianne Sumego uvádza, že pleseň a baktérie vo fľaši skutočne môžu napadnúť naše zdravie a spôsobiť žalúdočné a respiračné problémy, alergické reakcie a zriedkavo dokonca infekcie. Podľa lekárky sa môžu prejaviť napríklad v podobe menších a pretrvávajúcich zdravotných komplikácií. Takže ak niečo také u seba spozorujete, skúste si skontrolovať fľaše, z ktorých pijete.
Dôkladne sa o ňu starajte
Chyba, ktorú robíme mnohí, je, že fľašu po použití riadne neumyjeme a nenecháme riadne vyschnúť. Pleseň a baktérie nemusia byť navyše spozorovateľné okamžite. Že niečo nie je v poriadku, môže naznačiť jej slizkejšia textúra.
Ak sa vo vašej fľaši pleseň už nachádza, neznamená to, že ju treba vyhodiť. Dôležité však je poriadne hĺbkové vyčistenie. Použite horúcu vodu, saponát a kefku. Výborný je aj ocot, ktorý navyše dokáže predchádzať jej vzniku. A na záver – nezabudnite ju nechať poriadne vyschnúť.
A v prípade, že ste sa z takejto fľaše už napili, nemusíte panikáriť. Yale Daily News vysvetľuje, že u väčšiny ľudí náhodná konzumácia plesní vážne choroby nemusí spôsobiť.
Nahlásiť chybu v článku