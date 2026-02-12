Pár našiel doma náznak plesne: Muž následne schudol 20 kíl a takmer zomrel

Žena menom Hannah upozorňuje, aby každý, kto má podozrenie na čiernu pleseň vo svojom dome, okamžite kontaktoval odborníka: „Nejde len o vyrážky či mierne respiračné ťažkosti. Môže vás to stáť život,“ varuje. Svoj príbeh šíri s cieľom upozorniť na riziká, ktoré podľa nej tento tichý zabijak predstavuje. Je totiž presvedčená, že práve pleseň takmer pripravila jej manžela o život.
V úvode príbehu Hannah spomína, že v lete 2025 odišli s manželom na týždňovú dovolenku. Po návrate ich doma prekvapil zvláštny zápach a drobné stopy plesne na stenách, najmä v okolí kúpeľňových zásuviek. Kontaktovali preto majiteľa nehnuteľnosti, ktorý zabezpečil neodborný zásah – prišiel niekto, kto použil bielidlo.
„Dnes už viem, že ak sa chcete plesne zbaviť, bielidlo je to posledné, čo by ste mali použiť. Nezničí ju, len jej pomôže šíriť sa ďalej – akoby ste ju tým ešte viac ‘nahnevali’,“ tvrdí Hannah.
Asi týždeň po zásahu sa objavili prvé problémy. Jej manžela začali trápiť silné žalúdočné ťažkosti, ktoré po týždni vyústili až do návštevy pohotovosti. Bol to však len začiatok niekoľkomesačného utrpenia.
Jeho telo čoskoro kolabovalo
Lekári spočiatku zvažovali diagnózu ulceróznej kolitídy, teda jedného z typov zápalového ochorenia čreva (spolu s Crohnovou chorobou). Stav manžela sa však náhle zlepšil a vyšetrenia nič jednoznačne nepotvrdili.
O mesiac sa príznaky vrátili v oveľa vážnejšej podobe. „Vnútorne krvácal, dramaticky chudol, bol extrémne dehydrovaný. Cez deň nedokázal fungovať, pretože v noci nespal,“ opisuje Hannah.
Opäť padlo podozrenie na ulceróznu kolitídu. Nasledovali steroidy, krátke zlepšenie, ďalšie zhoršenie, nové pokusy o liečbu a napokon aj vysoké dávky prednizónu – kortikosteroidu, ktorý Hannah s trpkým humorom nazvala „veľkým tatkom všetkých steroidov“. Netušili však, že celý čas stále žijú v dome, kde číhala pleseň.
Medzitým sa začala opäť viditeľne objavovať a jej účinky pocítila aj samotná Hannah: vyrážky na tvári, tlak na hrudi či úzkosť, ktorou nikdy predtým netrpela.
V tomto bode už situácia dosahovala kritické rozmery. Jej manžel schudol takmer 14 kilogramov, nespal, nedokázal prijímať výživu z jedla, ktoré ešte vládal zjesť. Jeho telo evidentne kolabovalo.
