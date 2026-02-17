Petra Vlhová už pozná štartové číslo pre slalom ZOH: V Cortine pôjde až po najväčších favoritkách

Slovenská lyžiarka Petra Vlhová odštartuje 1. kolo stredajšieho slalomu na ZOH 2026 s číslom 23. Obhajkyňa zlata zo ZOH 2022 v Pekingu sa dostane na trať v Cortine d’Ampezzo až po všetkých favoritkách, keďže takmer dva roky pauzovala pre zranenie kolena. Najväčšia favoritka na titul Američanka Mikaela Shiffrinová bude štartovať ako posledná z elitnej sedmičky.
Čísla ostatných súťažiacich
S jednotkou pôjde Lara Colturiová z Albánska, s dvojkou Američanka Paula Moltzanová a trojkou Švajčiarka Camille Rastová, ktorá v tejto sezóne ako jediná zdolala Shiffrinovú v slalome Svetového pohára. Podarilo sa jej to v slovinskej Kranjskej Gore. Vlhovej krajanka Katarína Šrobová bude mať štartové číslo 69, informovala o tom oficiálna webová stránka Medzinárodnej lyžiarskej a snoubordovej federácie (FIS).
