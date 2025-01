Čína má vojenskú technológiu, ktorá vás vydesí: Je veľká ako futbalový štadión. Má ich byť ale celý roj

Väčšinu svojej pozornosti venuje zvyšok sveta vývoju takej technológie, ktorá unikne všetkým radarom úplne bez povšimnutia. Práve tím vedcov z Číny však namiesto toho pracoval na inovácii, ktorá pohltí radar signálmi, akoby na nepriateľa mierila mimozemská loď vo veľkosti futbalového štadióna.

Článok pokračuje pod videom ↓

Prototyp nebol väčší než obyčajný tablet, informuje Interesting Engineering. Trik sa pritom neskrýva v samotnom drone. Namiesto toho si kladie za cieľ nepriateľa omráčiť pomocou technológie vo veľkosti iPadu, ktorý je na dron pripevnený.

Na radare drobný prístroj svieti ako obrovská mimozemská loď

Pri vojenských testoch tím vedcov využil potenciál radarového odrážania. Pomocou malého odrážača radarových vĺn, pripevneného k dronu, významne zväčšili radarový prierez (RCS) objektu.

Čím je radarový prierez objektu väčší, tým viac signálu z neho radar deteguje.

Vedcom z Číny sa počas testovania inovatívnej technológie podarilo zvýšiť radarový prierez do takej miery, že drobný prototyp vyžaruje signál intenzitou, s akou by bežne žiarilo teleso vo veľkosti gigantického športového štadióna.

Čchen Čchiang, vedúci výskumu z Fakulty elektronických vied a technológií Národnej univerzity obranných technológií, opísal účinnosť čínskeho prototypu ako „bezprecedentnú“.

Podľa slov štúdie, ktorá bola publikovaná v čínskom žurnále Radar Science and Technology, signál môže svojím tvarom pripomínať „gigantickú mimozemskú loď“. Prototyp preukázal mimoriadnu účinnosť hlavne v tzv. pásme X, ktoré sa používa pre radar, satelitnú komunikáciu a bezdrôtové počítačové siete.

Vynález by mohol byť účinný pri taktike, ktorá si kladie za cieľ nepriateľa zmiasť a ohromiť. Ak by bol použitý pri konflikte, danej armáde môže pomôcť získať cenný čas na skutočný útok, kým by nepriateľ musel sústrediť pozornosť na falošný signál z prototypu.

Potenciál využitia technológie vidia vedci hlavne v použití roja takýchto dronov, ktoré by silným signálom zaplavili obrazovky radarov, čím by úplne omráčili operátorov nepriateľa. Ako dodáva SCMP, „výrazné zvýšenie radarového prierezu zamaskuje charakteristiku skutočných cieľov a efektívne dosiahne taktické ciele, akými je prieskum a protiútok“.