Finančná injekcia pre sestry a pôrodné asistentky: Prezident pre ne schválil príspevok vo výške tisícok eur

Ilustračné foto: TASR - Jaroslav Novák

Dana Kleinová
TASR
Príspevok dostanú už v apríli.

Sestry a pôrodné asistentky v ústavnej zdravotnej starostlivosti dostanú v tomto roku stabilizačný príspevok. Vyplýva to z novely zákona o poskytovateľoch zdravotnej starostlivosti a úpravy viacerých ďalších zákonov, ktoré schválil parlament ako pozmeňujúci návrh k novele zákona o bankách, ktorú v utorok podpísal prezident SR Peter Pellegrini.

„Účelom stabilizačného príspevku je podpora dlhodobej stabilizácie obsadenosti pracovných miest sestier a pôrodných asistentiek u poskytovateľov ústavnej zdravotnej starostlivosti,“ ozrejmil Zdenko Svoboda (Hlas-SD), ktorý návrh predložil.

Ilustračná foto: Unsplash

Podmienky, ktoré musia splniť

Úprava definuje podmienky, ktoré musia sestry a pôrodné asistentky splniť, aby mali na príspevok nárok. Napríklad pracovný pomer im u dotknutých poskytovateľov musí vzniknúť do 28. februára.

Celková výška príspevku sa stanovuje na najviac 3000 eur. „Tento príspevok bude sestrám a pôrodným asistentkám vyplatený v priebehu roka 2026, a to na mesačnej báze tak, že prvá časť príspevku bude sestre alebo pôrodnej asistentke vyplatená v apríli 2026 k mzde za odpracovaný mesiac marec a posledná časť bude vyplatená v mesiaci november 2026 za odpracovaný mesiac október,“ píše sa v novele.

Stabilizačný príspevok nebude podliehať sociálnym ani zdravotným odvodom.

