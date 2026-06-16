Fico sa ospravedlnil: Odmieta rodinkárstvo, problém v obsadzovaní funkcií blízkymi ľuďmi nevidí

Premiér Fico dnes vystúpil na tlačovej besede s názvom “ospravedlnenie”. Na úvod sa ospravedlnil pánovi Vargovi, ktorý je zdravotne znevýhodnený a zamestnala ho strana Smer, zamestnancom Kallan Legal, čo je právnická firma, ktorá zastupuje členov strany a spoluvlastní ju minister Kaliňák, ale aj Jurajovi Richterovi, ktorý pôsobí ako člen predstavenstva spoločnosti Transpetrol.
Premiér vyhlásil, že dôvod na ospravedlnenie sa rodine lídra opozičného Progresívneho Slovenska Michala Šimečku nevidí. „Keby bolo potrebné sa ospravedlniť rodine pána Šimečku, tak to urobím. My sme len porovnali faktúry na dvoch ministerstvách a zistili sme, že tu niekto kradne. My sme neurobili chybu, nepovedali sme žiadnu nepravdu,“ povedal premiér.
Ospravedlnenie adresoval aj zamestnancom advokátskej kancelárie Kallan Legal s. r. o., ktorá poskytuje právne služby strane Smer-SD. Fico vysvetľoval, že strana kancelárii platí mesačný paušál. „Bez ohľadu na to, či pracuje alebo nepracuje nejaká moja blízka osoba v spoločnosti Kallan, čo má tento príbeh spoločné s rozkrádačkami rodiny Šimečkovcov?“ hovoril Fico. Ospravedlnil sa aj všetkým ľuďom, ktorí sú zamestnaní na úrade vlády a opozícia vyťahuje ich mená.
Prípadov je vraj viacero
Ďalej premiér uviedol, že Juraj Richter pôsobí ako člen predstavenstva spoločnosti Transpetrol a do funkcie sa dostal po výberovom konaní. „To, že je synom poslanca Národnej rady SR a predsedu poslaneckého klubu, je pravda. Ale takýchto prípadov máme na Slovensku tisícky a ja vám ich môžem všetkých vymenovať,“ povedal.
Zároveň obhajoval aj ďalších nominantov Smeru vo verejnej správe a v štátnych podnikoch. Podľa neho je normálne, že si obsadzujú takéto posty blízkymi ľuďmi, ktorým dôverujú. „Jednoducho, máme demokratickú spoločnosť a na základe víťazstva v parlamentných voľbách máte možnosť pracovať s ľuďmi, s ktorými chcete pracovať,“ poznamenal a dodal, že sú to všetko „veci verejné, transparentné a známe“.
„Snáď nechcete odo mňa, aby som posadil do Transpetrolu pani Šimečkovú, Transpetrol by asi dopadol veľmi zle. Alebo ľudí z opozície,“ povedal Fico. Podľa jeho slov Juraj Richter chodí do práce a poberá za to plat. „Pýtam sa, čo má legálne poberanie platu a normálna práca spoločné s tým, že sa to spája s krádežami rodiny Šimečkovcov?“ dodal.
Kritika opozície
Opozícia a médiá v pondelok poukázali na to, že syn Jána Richtera zo Smeru zarába v predstavenstve štátnej spoločnosti Transpetrol 15-tisíc eur mesačne. Už predtým opozícia upozornila, že syn Roberta Fica Michal Fico pôsobí v spoločnosti Agentúra Smer, ktorá zabezpečuje servis pre stranu Smer-SD a je financovaná aj z príspevkov, ktoré strana dostáva od štátu za výsledky vo voľbách.
Podľa opozície poberá odmenu približne 5-tisíc eur mesačne a ide o príklad systému, v ktorom verejné peniaze končia u rodinných príslušníkov vrcholných politikov. „Strana Smer 15 rokov buduje systém príživníckej rodiny Ficovcov a v širšom zmysle smerákov. Je to systém, v ktorom sa verejné peniaze najprv transformujú na stranícke peniaze, potom na peniaze ich firmy – Agentúry Smer a napokon končia priamo u ľudí blízkych Robertovi Ficovi,“ povedal v pondelok predseda PS Michal Šimečka.
Líder PS zároveň pripomenul, že premiér Robert Fico v reakcii na kritiku odmeňovania svojho syna Michala Fica v Agentúre Smer argumentoval tým, že nejde o štátnu firmu a že otázky by vznikali v prípade, ak by rodinní príslušníci politikov pôsobili v štátnych podnikoch. Presne to je však prípad syna Jána Richtera. „Dámy a páni, a to sme ešte iba na začiatku celej tejto ságy, takto vyzerá tá skutočná príživnícka rodina Roberta Fica – sú to jeho najbližší príbuzní, sú to priateľky a potom je tu tá široká stranícko-politická rodina, agentúry, firmy, advokáti, ľudia napojení na Smer alebo synovia funkcionárov Smeru, ako je syn pána Richtera,“ povedal Šimečka.
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