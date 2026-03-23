Pavel Bruchala prehovoril o svojej ceste na vrchol: Ako prvému v histórii Markízy sa mu podarila nevídaná vec

Charizmatický moderátor Pavel Bruchala nepatrí k tým osobnostiam, ktoré sa pred televíznu kameru dostali náhodou. Jeho cesta k médiám a k obrazovke bola formovaná odvahou, vzdelaním i úspechmi, ktoré nasledovali po prvých krokoch v umeleckom priemysle.
Mnohí si pamätajú na bezprostrednosť a pohodu, ktorá sršala z Pavla Bruchala zakaždým, keď sa objavil na televíznych obrazovkách. A to už ani nie je reč o jeho podmanivom úsmeve a modrých očiach, z ktorých sa nejednej žene podlamovali kolená. Málokto však vie, že moderátor pôvodne vyštudoval herectvo. Práve vďaka škole sa dostal do Televízie Markíza, ako uviedol moderátor v podcaste Návraty.
Stále sa považuje za mladého človeka
Pavel Bruchala si zaspomínal na obdobie svojej najväčšej popularity. “Vtedy to boli moje zlaté časy, lebo ma všetci milovali,” zasmial sa mladý muž, ktorý v rokoch 2004 a 2005 moderoval reláciu Zlaté vajce, ktorá sa potom premenovala na Zlatý dážď. Hoci dnes o ňom nie je veľmi počuť, ako sám priznal, stále sa venuje herectvu, aj keď nie vo veľkej miere.
Pôsobí totiž mimo Slovenska, takže nemôže dabovať, koľko by chcel, ani hrať v divadle. “Aj teraz som mal jednu hereckú ponuku v seriáli a nedala sa zrealizovať, lebo mám svoj kalendár plný minimálne do decembra tohto roka. Nemám rád, keď ti ľudia zavolajú v pondelok, že v piatok by chceli niečo nakrúcať,” poznamenal.
