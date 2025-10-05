Ľudia radia dať si na jeseň na okno misku so soľou: Vedci radia, či tento trik skutočne dokáže s niečím pomôcť

Jeseň a zima so sebou prinášajú drobné nepríjemnosti, ako je námraza či kondenzácia na oknách v aute, ale aj v domácnosti. Ľudia na ne hľadajú rôzne riešenia a babské recepty. Jeden z nich odporúča dať si doma na okenný parapet do misky soľ. Odborníci vysvetľujú, či to naozaj pomôže.
Niektorí radia toto
Ako informuje web IFL Science, na internete sa objavuje rada, ktorá nabáda ľudí, aby na okenné parapety vo svojich domovoch rozmiestnili misky so soľou. Údajne to má zredukovať vlhkosť a pomôcť zabrániť v tvorbe plesní.
Keď vodná para v domácnosti alebo v aute narazí na studený povrch, napríklad na okná, opäť sa skvapalní a vytvorí kondenzáciu. Následkom toho sa v priestore môže udržiavať vyššia vlhkosť a môže sa začať tvoriť pleseň. V aute má človek možnosť napríklad zapnúť klimatizáciu, aby vlhkosť odstránil.
V domácnosti je to o čosi náročnejšie. Soľ má schopnosť prirodzene absorbovať vlhkosť zo vzduchu, vysvetľujú odborníci podľa webu Mirror. Navyše, umiestniť niekde misku so soľou nevyžaduje žiadnu námahu, je to rýchle a jednoduché. Množstvo potrebnej soli závisí od veľkosti okna. Čím väčšie okno, tým viac soli potrebujete. Zvyčajne však stačí aj menšia miska.
Ako sa účinne zbaviť vlhkosti?
Je to ale naozaj užitočné? Je pravda, že soľ naozaj absorbuje vlhkosť. Má to však háčik. Odborník podľa webu Thermopedia objasňuje, že soľ začína vlhkosť absorbovať, až keď je relatívne vysoká. Napríklad, pri relatívnej vlhkosti do 74 % a pri teplote okolo 20 °C soľ neabsorbuje žiadne väčšie množstvo vlhkosti.
V bežnej domácnosti vlhkosť takéto hodnoty nedosahuje. Kľúčom je preto najmä vetranie. Najlepší spôsob, ako sa vyrovnať s vyššou vlhkosťou, je jednoducho pootvoriť okno aspoň trochu a často vetrať. Podľa odborníkov to pomôže viac ako misky so soľou.
Nahlásiť chybu v článku