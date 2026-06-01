V TA3 končí známa moderátorka: Začala som cítiť, že môj priestor vo vysielaní sa zužuje

Roland Brožkovič
"Nevyhodili ma, ale viac signálov k tomu, že mám ísť, nebolo treba."

Zo spravodajskej televízie TA3 odchádza ďalšia známa tvár. Tentoraz ide o moderátorku politických relácií Nikolu Detáriovú, ktorá moderovala reláciu Téma. Vo svojom príspevku na sociálnej sieti teraz priblížila dôvody svojho odchodu.

„Po sérii rozhovorov a tém, v ktorých som sa politikov pýtala aj kritické otázky, som postupne začala cítiť, že môj priestor v politickom vysielaní sa zužuje. Najskôr mi bolo povedané, že relácia, ktorú som moderovala pre Pravdu, má pauzu. Nikdy však už nepokračovala,“ hovorí moderátorka.

„Intenzívnejšie politické rozhovory“

„Neskôr prišla ďalšia zmena – už som nemoderovala ani politickú diskusnú reláciu na ta3 – Tému. Oficiálne išlo o dramaturgické a programové zmeny. V praxi to znamenalo, že relácia pokračuje ďalej (bez zmeny), všetci moderátori zostali, len bezo mňa,“ dodala.

Po období „intenzívnejších politických rozhovorov“ sa podľa jej vlastných slov jej priestor v televízii, čo sa politiky týka, postupom času úplne vytratil. „Atmosféra okolo médií sa na Slovensku citeľne mení a čoraz viac novinárov hovorí o rastúcom politickom tlaku či nepriamom vytváraní nepohodlného prostredia pre kritické otázky.“

 

„Nevyhodili ma, ale viac signálov k tomu, že mám ísť, nebolo treba. Bolo mi povedané, že ak chcem, nech idem. Tak idem. Je čas zastať si samú seba,“ uzavrela Detáriová.

O stanovisko sme požiadali aj televíziu TA3 a v prípade dodania odpovede budeme článok aktualizovať.

