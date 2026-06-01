Obrovský reťazec prichádza s veľkou novinkou, ocenia ju mnohí zákazníci. Ako to bude na Slovensku?

Martin Cucík
Obchodné reťazce
Ďalší reťazec prichádza s novinkou, nakupovanie bude v určitých hodinách pokojnejšie.

Švédsky nábytkársky reťazec IKEA prichádza s novinkou, ktorá má zásadne zmeniť zážitok z nakupovania. Od júna zavádza v Nemecku takzvanú „tichú hodinu“, počas ktorej sa predajne premenia na výrazne pokojnejšie prostredie bez bežného obchodného ruchu.

Nový koncept bude fungovať každú stredu medzi 17. a 19. hodinou vo všetkých zapojených predajniach. Počas týchto dvoch hodín chce IKEA výrazne obmedziť všetky rušivé podnety, ktoré sú bežnou súčasťou nákupného prostredia. Informovali o tom TV Noviny.

Bez hudby, potichu bude aj personál

Z predajní zmiznú všetky nevyhnutné hlásenia, vypne sa hudba na pozadí a obmedzia sa aj hlučné činnosti personálu. Zároveň sa zníži intenzita osvetlenia a utlmí sa aj množstvo vizuálnych stimulov, ktoré zvyčajne sprevádzajú pohyb v obchodnom dome.

Hlavnou skupinou, na ktorú nový koncept mieri, sú napríklad osoby z autistického spektra alebo ľudia s ADHD. Práve tí často citlivo reagujú na hluk, svetlo a celkový zmyslový chaos v obchodných priestoroch.

Z „tichej hodiny“ však môžu profitovať aj ďalší zákazníci. Ide napríklad o ľudí so zvýšenou citlivosťou na podnety, seniorov, rodičov s malými deťmi alebo kohokoľvek, kto jednoducho uprednostňuje pokojnejšie nakupovanie bez zhonu.

Skúšajú to aj iné reťazce

IKEA nie je jediná, kto podobný koncept skúša. „Tichú hodinu“ zavádzajú aj niektoré supermarkety a reťazce, v Nemecku napríklad REWE Group alebo Deutsche Telekom.

Ako sme informovali, na Slovensku prišiel s týmto konceptom aj Kaufland. Tichá hodinka podľa reťazca umožní zákazníkom nakupovať nerušene a v pokoji.

Spoločnosť Kaufland sa dlhodobo venuje téme podpory zdravia, a to nielen toho fyzického, záleží nám aj na mentálnom zdraví. Aby si naši zákazníci mohli počas nákupu potravín oddýchnuť od množstva stimulov z okolitého prostredia, každý deň na hodinu vypneme hudbu aj zvukové reklamné spoty, a to vo všetkých predajniach po celom Slovensku,“ vyjadrila sa Lucia Vargová, vedúca úseku Firemnej komunikácie Kaufland Slovensko v roku 2024.

Rovnaký krok spravil aj reťazec Tesco. Tichá hodinka tam funguje každý pondelok medzi 12. a 13. hodinou. Zaujímavosťou je, že Tesco šlo ešte ďalej a ponúka aj službu online tlmočníka. Tá je dostupná pre zákazníkov každý pracovný deň (pondelok až piatok) od 8.00 do 16.00 hodiny.

Konkurenčný Lidl má tento koncept zavedený taktiež, funguje každý deň vrátane víkendov. V čase od 13. do 14. hodiny vo všetkých predajniach Lidl.

Tento krok oceňuje aj Liga pre duševné zdravie. Odborníci uvádzajú, že ticho má pre mozog výrazne pozitívny vplyv, pomáha znižovať hladinu stresových hormónov a zároveň môže podporovať regeneráciu mozgových buniek.

Na Slovensku zatiaľ pokojnejšie nebude

Zmyslom je vo všetkých prípadoch minimalizovať hluk, vypnúť hudbu, obmedziť hlasné oznamy a znížiť celkovú senzorickú záťaž. V niektorých prevádzkach sa dokonca upravuje aj zvuk pokladníc, aby bolo prostredie čo najtichšie. Cieľom je vytvoriť prostredie, ktoré bude menej zahlcujúce pre zmysly a celkovo pokojnejšie než bežný predajný režim.

Na Slovensku však reťazec tento koncept zatiaľ neplánuje. „Spoločnosť IKEA sa dlhodobo snaží vytvárať čo najpríjemnejšie a najdostupnejšie prostredie pre všetkých zákazníkov. V tejto chvíli však zavedenie Tichej hodiny v obchodných domoch IKEA na Slovensku neplánujeme,“ vyjadrila sa pre TV Noviny hovorkyňa Nicol Richterová.

