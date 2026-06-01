Systém padá, rodičia sa nevedia dostať k výsledkom: Od polnoci sú problémy a chaos, hovoria učitelia

Ilustračná foto: SITA - Milan Illík / TASR - Henrich Mišovič

Lucia Mužlová
TASR
Počas pondelka sa mali rodičia a žiaci dozvedieť kompletné výsledky prijímacích konaní na stredné školy v systéme ePrihlášky. Pre problémy so systémom to však viacerí nedokážu, hovoria o nenačítaní systému či o chybových hláškach.

Z Ministerstva školstva, výskumu, vývoja a mládeže SR pre TASR uviedli, že výsledky očakávajú desaťtisíce rodičov i žiakov a systém od pondelkového rána zaznamenáva mimoriadne vysokú návštevnosť. V niektorých momentoch preto môže dochádzať k pomalšiemu načítaniu údajov alebo k oneskorenému zobrazovaniu výsledkov.

Na sociálnych sieťach sa však šíri mnoho aktuálnych informácií od rodičov a dokonca aj učiteľov. Potrebná bude trpezlivosť, podľa niektorých je to zatiaľ zbytočný a komplikovaný chaos.

Rodičia stále nevedia výsledky

Od polnoci z 31. mája na 1. júna majú školy v systéme ePrihlášky sprístupnenú možnosť zverejniť definitívne výsledky prijímacieho konania. „Výsledky sú však v systéme spracované a dostupné školám. Zverejňujú sa postupne podľa toho, ako ich jednotlivé školy potvrdzujú. Ak rodič alebo žiak výsledok zatiaľ nevidí, neznamená to zmenu výsledku ani problém s prijímacím konaním,“ uviedlo ministerstvo školstva. Zároveň odporúča skúsiť prihlásenie opakovane v priebehu dňa.

Ministerstvo školstva ešte vo štvrtok (28. 5.) informovalo, že vyhodnocovací automat systému ePrihlášky úspešne spracoval výsledky prijímacieho konania všetkých uchádzačov o štúdium na stredných školách na Slovensku. Vďaka prepojeniu systémov s platformou EduPage mali rodičia možnosť vidieť výsledok prijímacieho konania svojho dieťaťa už v predstihu.

Do 5. júna budú školy následne postupne generovať a odosielať zákonným zástupcom rozhodnutia o neprijatí. Odvolanie proti rozhodnutiu bude možné podať do piatich dní od jeho doručenia zákonnému zástupcovi. Až po oficiálnom zverejnení definitívnych výsledkov tak začnú plynúť lehoty na ďalšie prípadné procesy.

