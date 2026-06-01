Predpoveď na leto v Chorvátsku: Dovolenkári nemusia byť spokojní, naplní sa scenár, ktorý sa očakával

Ilustračná foto: Profimedia

Roland Brožkovič
Chorvátsko
V Rijeke padol koncom mája teplotný rekord s hodnotou 31,4 °C

Chorvátsko patrí medzi najobľúbenejšie dovolenkové destinácie Slovákov, a tak je logické, že nás zaujíma, aké tam bude počasie. Meteorológovia však mnohých nepotešia.

Krajina má pred sebou mimoriadne horúce leto s vysokým rizikom vĺn horúčav a podpriemerným množstvom zrážok. Nadväzuje tak na jar, ktorá sa v krajine zaradila medzi najteplejšie v histórii meraní. Napríklad v Rijeke padol koncom mája teplotný rekord s hodnotou 31,4 °C, píše web Index.hr.

Viac z témy Chorvátsko:
1.
Našli sme miesto v Chorvátsku, kam sa dostanete úplne zadarmo. Má iba 3 obyvateľov
2.
Turistka v Chorvátsku zbadala jedovatú medúzu. Ak vás popŕhli, nepanikárte
3.
Autobus do Chorvátska bude premávať každý deň. Pribudla aj nová zaujímavá linka
Zobraziť všetky články (291)

Veľmi suchá jar

V mestách ako Split či Dubrovník išlo zároveň o jedno z najsuchších jarných období vôbec. Extrémne teplých bolo aj prvých päť mesiacov tohto roka. Podľa meteorologických prognóz budú nadpriemerne horúce všetky tri letné mesiace, pričom najvýraznejšie odchýlky sa očakávajú v júli.

Hoci sa ešte nedá presne predpovedať konkrétne načasovanie horúčav, ich pravdepodobnosť je vysoká. Sezóna sa v každom prípade očakáva veľmi suchá, no nevylučuje to krátkodobé prieniky chladného vzduchu. Zrážky budú najmä v podobe lokálnych búrok a rýchlych lejakov. Na jednom mieste tak môže v priebehu chvíle spadnúť mesačný úhrn vody, zatiaľ čo okolité oblasti budú trpieť suchom. Táto predpoveď tak len potvrdzuje to, čoho sa všetci obávajú – čaká nás ďalšie extrémne leto.

Pozri aj:
Pozri aj tento článok
Dôležité povinnosti študentov: Každý rok robia tú istú chybu, o jednej lehote mnohí nevedia

Nahlásiť chybu v článku

Uložiť článok
Odporúčané články
Dôležité povinnosti študentov: Každý rok robia tú istú chybu, o jednej lehote mnohí nevedia
Dôležité povinnosti študentov: Každý rok robia tú istú chybu, o jednej lehote mnohí nevedia
Duško Popov bol dvojitý agent, ktorý oklamal nacistov. Inšpiroval vznik Jamesa Bonda, pohŕdal ním
Duško Popov bol dvojitý agent, ktorý oklamal nacistov. Inšpiroval vznik Jamesa Bonda, pohŕdal ním
Juraj Šeliga v 1 na 1: Keby si Gašpar robil svoju robotu, Kuciak by možno ešte žil
1 na 1
Juraj Šeliga v 1 na 1: Keby si Gašpar robil svoju robotu, Kuciak by možno ešte žil
Michal a Sofia kráčali 215 dní v Himalájach. Navštívili sme „slovenský Mars“ a ochutnali minerálku zadarmo
Michal a Sofia kráčali 215 dní v Himalájach. Navštívili sme „slovenský Mars“ a ochutnali minerálku zadarmo
Nahá pózovala pre Playboy, mala len 10 rokov: Herečku Brooke Shields jej detstvo navždy poznačilo
Nahá pózovala pre Playboy, mala len 10 rokov: Herečku Brooke Shields jej detstvo navždy poznačilo
Jesse sa pred pád dňami prisťahoval na Slovensko, aby znížil svoje náklady: Ľudia sú tu srdeční, všetko pôsobí čisto
Jesse sa pred pád dňami prisťahoval na Slovensko, aby znížil svoje náklady: Ľudia sú tu srdeční, všetko pôsobí čisto
Peťo stopoval z Petržalky až na „koniec sveta“: Stálo to 509 €, spal som aj pod mostami
Peťo stopoval z Petržalky až na „koniec sveta“: Stálo to 509 €, spal som aj pod mostami
Prvý muž, ktorý zdolal Mount Everest. Po výstupe vyriekol neúctivé slová, pred stanom mu zamrzli topánky
Mount Everest
Prvý muž, ktorý zdolal Mount Everest. Po výstupe vyriekol neúctivé slová, pred stanom mu zamrzli topánky
Generál Macko: Rusi nabudúce omylom napadnú objekt v Michalovciach. Nedokázali by sme ho ani zachytiť
Generál Macko: Rusi nabudúce omylom napadnú objekt v Michalovciach. Nedokázali by sme ho ani zachytiť
Muž nám popísal prefíkaný podvod: „Kamarát poslal 1 000 €.“ Expert na bezpečnosť reaguje
Muž nám popísal prefíkaný podvod: „Kamarát poslal 1 000 €.“ Expert na bezpečnosť reaguje
Volali ho pražský mäsiar aj blonďavá beštia. O koniec Heydricha sa postarali československí parašutisti
Volali ho pražský mäsiar aj blonďavá beštia. O koniec Heydricha sa postarali československí parašutisti
Okúpete sa tu aj zadarmo. Zostavili sme zoznam prírodných kúpalísk naprieč Slovenskom, ktoré musíte navštíviť
Tip na výlet
Okúpete sa tu aj zadarmo. Zostavili sme zoznam prírodných kúpalísk naprieč Slovenskom, ktoré musíte navštíviť

Najnovšie články

Knihy od interez.sk
(A)Sociálne prasa
Od trápneho ticha ku charizmatickej primitivite
19,69 €
Vražedko
Červené na čiernobielom
24,90 €
Ako vedieť všetko
Lepšími otázkami k lepším odpovediam
16,90 €
Urostorky
Bizarné príbehy z nemocnice
18,90 €
Príbeh detektíva
Hon na sériového vraha Ondreja Riga
18,90 €
Manuál Vedomého randenia
Prečo priťahujem nesprávnych mužov?
18,90 €
Stopom až na koniec sveta
Peter Hlad
19,90 €
Zobraziť viac