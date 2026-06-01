Predpoveď na leto v Chorvátsku: Dovolenkári nemusia byť spokojní, naplní sa scenár, ktorý sa očakával

Chorvátsko patrí medzi najobľúbenejšie dovolenkové destinácie Slovákov, a tak je logické, že nás zaujíma, aké tam bude počasie. Meteorológovia však mnohých nepotešia.
Krajina má pred sebou mimoriadne horúce leto s vysokým rizikom vĺn horúčav a podpriemerným množstvom zrážok. Nadväzuje tak na jar, ktorá sa v krajine zaradila medzi najteplejšie v histórii meraní. Napríklad v Rijeke padol koncom mája teplotný rekord s hodnotou 31,4 °C, píše web Index.hr.
Veľmi suchá jar
V mestách ako Split či Dubrovník išlo zároveň o jedno z najsuchších jarných období vôbec. Extrémne teplých bolo aj prvých päť mesiacov tohto roka. Podľa meteorologických prognóz budú nadpriemerne horúce všetky tri letné mesiace, pričom najvýraznejšie odchýlky sa očakávajú v júli.
Hoci sa ešte nedá presne predpovedať konkrétne načasovanie horúčav, ich pravdepodobnosť je vysoká. Sezóna sa v každom prípade očakáva veľmi suchá, no nevylučuje to krátkodobé prieniky chladného vzduchu. Zrážky budú najmä v podobe lokálnych búrok a rýchlych lejakov. Na jednom mieste tak môže v priebehu chvíle spadnúť mesačný úhrn vody, zatiaľ čo okolité oblasti budú trpieť suchom. Táto predpoveď tak len potvrdzuje to, čoho sa všetci obávajú – čaká nás ďalšie extrémne leto.
Nahlásiť chybu v článku